"Він у мене суворий": Віка з "НеАнгелів" чесно розповіла про стосунки з батьком

Віка з "НеАнгелів" (фото: instagram.com/vikanablack)

Віка також закликала чоловіків бути відповідальними перед своїми сім'ями, дітьми

Одна з солісток української поп-групи "НеАнгели" Віка Смеюха, яка раніше вразила вечірнім образом, підкреслила, що її батько є для неї вчителем, хоча і досить суворим. Більш того, папа Вікторії чи не єдиний в родині, хто може покритикувати співачку за невдале виконання пісні або ще якісь проблеми. Про це Смеюха розповіла в ефірі "Русское радио. Україна". Відповідні моменти міні-інтерв'ю Віка опублікувала на своїй instagram-сторінці.

Зазначимо, що зустріч була приурочена до виходу нової зворушливої пісні "НеАнгелів" — "Папа", в якій піднімається дуже непроста тема — відхід з сім'ї батька.

Віка зізналася, що, на щастя, в її родині такої кризи не було. І все ж батько Вікторії був у захваті від нової пісні "НеАнгелів".

"Я не розуміла, про що співаю, тому що у мене тато ідеальний в цьому сенсі... Тато взагалі був у захваті. Тому що, по-перше, пісня гарна і ми її дуже душевно виконали. Ми піднімаємо глобальну тему про те, що чоловіки все-таки повинні відчувати відповідальність хоча б перед дітьми", — розповіла Віка.

Віка з "НеАнгелів" розповіла про стосунки з батьком (відео: instagram.com/vikanablack)

Також Віка зазначила, що в її телефонній книжці тато записаний просто — "Папа".

"Він у мене строгий чоловік і таких правил дуже серйозних, викладач. Я його сприймаю як людину, яка є моїм вчителем по суті. Він єдиний, хто сварить за якесь не таке виконання пісні, за якісь проблеми в житті і взагалі за те, що я не читаю багато чи ще щось не так роблю... Дуже суворий в цьому сенсі. Тому папа є папа, не папулік, не папусічка", — поділилася особистим Віка Смеюха.

Що стосується непростої теми, яка піднімається в пісні "Тато", Вікторія закликала чоловіків не кидати своїх дітей.

"Не кидайте, батьки, дітей! Я вважаю, що мама з татом, як два крила. Ми всі розуміємо, на одному важко летіти. Діти відчувають, коли вони забуті... Пояснити не можуть, але відчувають набагато гостріше і болючіше, ніж ми, дорослі. Їх страждання і переживання набагато глибші і тонші, які залишаються з ними на все життя", — підсумувала Віка.

Нагадаємо, раніше стильна Віка з "НеАнгелів" показала рідкісне фото з молодою мамою. Час від часу співачка відвідує різні світські заходи з мамою.

Відео: РБК-Україна