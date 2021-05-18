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Мавка: Оля Полякова у вінку з кульбаб заворожила фотосетом серед квітів

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Вівторок 18 травня 2021 11:03
Мавка: Оля Полякова у вінку з кульбаб заворожила фотосетом серед квітів Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Марина Настевич

Українська співачка Оля Полякова зачарувала шанувальників яскравою і колоритною весняною фотосесією. Артистка в яскравому вбранні позувала серед буйства квітів.

Ефектними кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для зйомки Оля приміряла чарівний вінок з кульбаб, а також спортивний костюм яскраво-жовтого кольору з написом YUCK FOU.

Вона позувала на галявині, усипаній квітучими кульбабами. Полякова зробила легкий макіяж, а її біляві локони красиво майоріли на вітрі.

Мавка: Оля Полякова у вінку з кульбаб заворожила фотосетом серед квітів

На іншому фото співачка відображена в профіль серед квітучого дерева.

Мавка: Оля Полякова у вінку з кульбаб заворожила фотосетом серед квітів

Оля Полякова влаштувала яскравий фотосет на квітковій галявині (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Я люблю весну!"- підписала яскраві кадри виконавиця.

Ефектні фото не залишили байдужими шанувальників співачки і навіть її зіркових колег.

"Я люблю тебе, а ти?"- написала Маша Єфросиніна.

А Даша Астаф'єва зазначила, що їй "терміново потрібен такий костюм".

Користувачі мережі ж порівняли Полякову з Мавкою і назвали дівчиною-весною.

  • Не відрізнити від дочки, зовсім юна на цих фото
  • Класний образ Оля, вам йде!
  • Які красиві фотки
  • Ви любите весну, а ми любимо вас
  • Чудово! Дуже красиво і свіжо. Люблю весну
  • ОЛЯ, як травневе сонечко
  • Ви і є весна! Дівчина-весна
  • Мавка лісова
  • Як вам йде жовтий колір
  • Яка гарна квіточка!!!
  • Яка принада!
  • Яка ви гарненька. Вам дуже підходить
  • Яка Ви гарна. Вам дуже личить жовтий колір

Нагадаємо, раніше Оля Полякова відверто висловилася про дітей і материнство і розповіла про виховання дочок.

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Новини України Новини шоу-бізнесу певец Оля Полякова
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