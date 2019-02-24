Ольга Фреймут влаштувала романтичні канікули з чоловіком в Тель-Авіві

Ведуча традиційно вирушила за кордон перед днем народження

Известная украинская ведущая и мама троих детей Ольга Фреймут, которая ранее показала нежные фото с дочерью в честь ее 13-летия, отправилась вместе с мужем отдохнуть в Израиль. На своей странице в Instagram она опубликовала несколько кадров.

Ольга и Владимир устроили себе романтические каникулы в Тель-Авиве. На фото знаменитость позирует на фоне моря и высоток города в стильном кэжуал образе - джинсах и пуловере оверсайз.

"Перед Днем народження традиційно летимо кудись з Володею далеко-далеко... Вітання з Тель-Авіва", - прокомментировала публикацию Фреймут.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Ведущая также поделилась в "историях" своего аккаунта нежным совместным фото с супругом, а также снимком из кафе с восхитительным видом из окна.

Фото: (instagram.com/freimutolia)

Поклонники восхитились цветущим внешним видом Ольги и пожелали ей отличного отдыха.

"Шикарная", "Ви Неймовірна!", "Разом з Володею)", "Яка ви гарна", "Вы очень красивая пара! будьте счастливы!", "Чудове фото", "Хорошого відпочинку. Ви його заслужили", "Дуже гарно!Щастя вам!", "Що це Ви за школярку на фото виставили?" - пишут фолловеры телезвезды в комментариях.

Отметим, что 25 февраля Фреймут исполнится 37 лет.

Напомним, Ольга Фреймут взбудоражила сеть пикантным фото в бикини.

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