Виявилося цілою пригодою: Холостяк 9 з нареченою намагаються повернутися в Україну з США через коронавірус

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Пара зіткнулася з труднощами при пошуку квитків додому

Головний герой 9 сезону шоу Холостяк Микита Добринін і переможниця проекту, а нині вже його наречена Дарія Квіткова деякий час тому відлетіли до США, де розпочали навчання в мовній школі в Майамі. Пара планувала залишатися там до 22 березня і спочатку не збиралася повертатися, навіть коли епідемія коронавіруса набрала обертів - так, Даша писала, що у місті немає ніякої паніки і все працює як звичайно. Проте трохи пізніше вони передумали і вирішили повернутися в Україну, проте зіткнулися з труднощами.

Про це розповів Добринін на своїй сторінці в Instagram. Спочатку він опублікував атмосферне фото з коханою із флоридського океанаріуму і повідав про прийняте ними рішення.

"Ми— майбутня сім'я. І рішення приймаємо разом. Вирішили в цей час бути вдома, з рідними. І вже сьогодні ввечері будемо пробувати повернутися в Україну.

Побажайте удачі. Найважливіше, що зараз можна зробити— менше піддаватися паніці і менше дивитися новини. Потрібно фільтрувати інформацію, варто вивчати факти та поради лікарів. Це корисно. Бережіть своє здоров'я, не тільки фізичне, але і ментальне (те про що ви думаєте, що дивіться). Про це нам у школі не розповідали", - поділився екс-Холостяк.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/nikitadobrynin)

А пізніше чоловік зізнався, що це виявилося не так просто зробити - а вірніше, дуже складно.

"Ми повертаємося додому з Майамі. Були тут на навчанні, яке повинно було тривати до 22 березня. Але через епідемію в Україні розпочався карантин. Спочатку ми вирішили залишитися в Америці. Хоча всім і дали три дні, щоб повернутися додому. Не зрозуміло, коли з такими успіхами ми могли б побачити рідних і вирішили летіти назад. Це виявилося цілою пригодою. Ми зв'язувалися з Embassy of Ukraine in the USA (хлопці реагують швидко, складають списки тих, хто як і ми застряг на шляху додому. Потім ми намагалися зареєструватися в онлайн системі «друг», де збирають такі випадки, щоб допомагати нашим. Але система швидко «лягла». Лише друзі дивом допомогли знайти квитки. За ці два дні пошуків квитків в Майамі почали скасовувати концерти, закривати примірочні кімнати в магазинах, а тепер не пускають у всі великі магазини техніки(в тч apple store). Але при цьому саме в Майамі паніки в магазинах немає, продуктів на прилавках повно. Але антисептиків і масок, як нам сказали в аптеці, ви ніде у всій Америці не знайдете. Ми не панікуємо. Потрібно стежити за здоров'ям і гігієною. Новини тобі не допоможуть. Не допоможуть крики і думки про апокаліпсис", - розповів про їхні пригоди Микита.

Фото: Микита Добринін (instagram.com/nikitadobrynin)

Не упустив він і випадку пожартувати.



"Тепер частина для любителів світової змови. Від таксистів, місцевих жителів, ми почули десятки версій про причини та цілі того, що відбувається.

Ось наш топ-3 міфів:

-Китай хоче вбити Трампа, от і вирішив повалити економіку і вбити президента.

-Нічого насправді не відбувається, це все тільки на телеекрані.

-У самого Трампа вже знайшли вірус.

Як воно насправді тільки час покаже. Запасаємося попкорном, спиртом, їжею і спостерігаємо", - написав шоумен.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Судячи з відео, викладених в сториз Микити і Даші, їм все ж вдалося відлетіти.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його наречена подивилися на Ріо-де-Жанейро з висоти пташиного польоту під час відпочинку в Бразилії.