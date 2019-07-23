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"Ой, мамочки": Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в "хижому" бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 14:26
"Ой, мамочки": Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в "хижому" бікіні
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк похвалилася новим значущим рекордом в соцмережі

еся Никитюк вирішила досить оригінально привітати себе і подякувати шанувальників за любов і довіру. Українська телеведуча похвалилася новим instagram-досягненням – у Нікітюк тепер 3 млн підписників. Радісними емоціями з цього приводу Леся поспішила поділитися з самого ранку. При цьому ведуча зробила це, як завжди, з гумором...

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала "спекотне" фото в трендовому бікіні. Ведуча знімає своє відображення в дзеркалі, демонструючи підтягнуту фігуру. На Лесі – зелений відкритий купальник з анімалістичним принтом. Нагадаємо, що принт анималье – тренд цього сезону, який приветстсвуется буквально в будь-якому елементі гардеробу.

Пляжний образ телеведучої доповнюють золоті прикраси, а також наручний годинник. Волосся заплетене в недбалі локони – ще один тренд в зачісках цього літа.

"Спасибі, що з Лесею) Бажаю по 3 млн в кишеню – КОЖНОМУ", - підписала яскраве фото Нікітюк.

&quot;Ой, мамочки&quot;: Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в &quot;хижому&quot; бікіні

Леся Нікітюк в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, в розділі сториз Нікітюк опублікувала кумедне відео зі своєю собачкою по кличці Рафік.

"Доброго ранку, 3 мільйони! Ми з Рафіком передаємо всім привіт, і ми придумали для вас вірш..." – коментує Леся. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Шанувальники ж Лесі поспішили засипати її захопленими коментарями:

  • "Ох ти мамцю"
  • "Леся, як завжди, вид Чудовий!!"
  • "Шикарна Леся"
  • "Офігенний купальник"
  • "Яка гаряча мала"
  • "Гарнішає з кожним днем!"
  • "Купальник просто вогонь! Дуже гарний ... заздрю по-доброму!"
  • "Пішла жара))"

&quot;Ой, мамочки&quot;: Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в &quot;хижому&quot; бікіні

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, раніше Леся вже показувала фото в цьому купальнику. Телеведуча полетіла на початку липня в Італії – на весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Нагадаємо, що свято пройшло 3 липня у місті Сорренто. Однак перш Нікітюк відпочила пару днів у Флоренції, де також купувалася в басейні на даху.

&quot;Ой, мамочки&quot;: Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в &quot;хижому&quot; бікіні

Леся Нікітюк в Італії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, жо цього Никитюк приємно здивувала шанувальників заявою про повернення у тревел-шоу! Телеведуча записала коротке відео, в якому повідомила про це.

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