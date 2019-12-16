Величезний прорив: Міс Україна-2019 увійшла в рейтинг найкрасивіших дівчат світу

Маргарита Паша (фото: прес-служба конкурсу "Міс Україна")

Маргарита Паша зазначила, що потрапляння в рейтинг топ-40 — це "величезний прорив"

В суботу, 14 грудня, відбувся фінал міжнародного конкурсу краси Міс Світу-2019. До речі, перемогу в цьому році здобула 23-річна модель з Ямайки - Тоні-Енн Сінгх. А ось українка Маргарита Паша увійшла в ТОП-40 очолила рейтинг голосування за найкрасивішу дівчину світу, тим самим отримавши для України кращий результат з наявних, про що повідомляє прес-служба конкурсу "Міс Україна".

Крім того, вихід Маргарити на конкурсі національних костюмів під час фіналу Міс Світу увійшов в історію конкурсу і викликав чималий ажіотаж серед глядачів з усього світу. Адже українка вийшла на сцену в чоловічому костюмі козачки і станцювала український народний танець гопак, продемонструвавши безліч елементів з художньої гімнастики облачивши їх в національну українську стилістику.

Скріншот: instagram.com/missworld

Важливо також помітити, що в руках у Маргарити в цей час була булава, як символ влади і перемоги. Харків'янка продемонструвала приголомшливу розтяжку, навіть зробила колесо і напівшпагат в повітрі в стрибку. У жодної іншої учасниці конкурсу не було нічого подібного в їх творчих номерах. Для Маргарити це вихід вдався з легкістю, адже дівчина майстер спорту з художньої гімнастики, займається йогою і не раз дивувала мережу своєю гнучкістю і розтяжкою.

"ТОП-40 вважаю величезним проривом, так як було дуже багато достойних європейських країн, які не пройшли, у них грандіозні проекти і візитки!", – прокоментувала Маргарита.

Нагадаємо, раніше Маргарита Паша умилила танцями з афроамериканскими дітьми.