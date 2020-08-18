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Вогонь, а не дівчина! Каменських в мікрошортах та зухвалому анімальє підкорила ефектними перевтіленнями

Вівторок 18 серпня 2020 10:42
Вогонь, а не дівчина! Каменських в мікрошортах та зухвалому анімальє підкорила ефектними перевтіленнями
Настя Каменсmких (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка викликала захват зухвалим луком та швідкістю перевтілень

Настя Каменських - любителька відео в стилі Tik Tok. Зірка з задоволенням міняє на камеру вбрання як рукавички, знімає короткі ролики і радує перевтіленнями. У гардеробі Насті безліч аутфітів, а сама вона зізнається, що має схильність до красивих речей і не може відмовити собі в задоволенні придбати новинки і поповнити шафу трендовими обновками. Так, Настя зняла чергове відео, в якому показала відразу кілька ефектних образів в різних луках.

Ось співачка позує в атласній блузці з довгим рукавом і "хижим" принтом і блискавично з'являється на стільці в трендовом кежуальном образі - білосніжній майці, коротких джинсових шортах з високою посадкою і широким ременем і жакеті кольору мокко, який вона кокетливо приспустили, оголивши плечі. В якості ефектного доповнення до образу - сонячні окуляри і масивний золотий ланцюг. Волосся Настя зібрала в високий об'ємний пучок.

"Super fast dressing! Хотіли б так само швидко збиратися вранці?" - поцікавилася артистка.

Шанувальники в першу чергу оцінили ефектний образ Насті.

  • Сексі дівчинка
  • Українська Моніка
  • Вогонь, а не дівчина
  • Пощастило Потапу
  • Соковитий персик
  • Клас
  • Яка ви гарна!
  • Заздрю ​​Потапу білою заздрістю
  • Настюша, ти прекрасна
  • Краща

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала свою суперсилу в дії.

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Новини України Настя Каменських
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