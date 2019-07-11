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"Офігенний образ": Джамала викликала захоплення в мережі "сонячною" появою

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.07.2019 - 10:17
"Офігенний образ": Джамала викликала захоплення в мережі "сонячною" появою
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка підібрала стильний і водночас оригінальний образ

Джамала поділилася з шанувальниками захопленими емоціями з приводу свого виступу на музичному фестивалі Atlas Weekend 2019 в Києві. Так, українська виконавиця запалювала публіку ввечері 10 липня. При цьому, як зазвичай, співачка підібрала дуже яскравий і стильний образ для нового творчого вечора. Джамала буквально засипала підписників фото і відео свого стильного образу.

На своїй Instagram-сторінці співачка опублікувала нове фото, на якому можна розглянути всі деталі її вечірнього аутфіта. Джамала позує в променях призахідного сонця. На співачці - надзвичайно яскрава комбінація з чорних штанів і довгого плаща соковитого жовтого кольору. При цьому зверніть увагу, як оригінально декоровані штани виконавиці. Передня частина штанів прикрашена великою білою шнурівкою. Таке рішення, до речі, візуально робить фігуру стрункішою.

Також свій соковитий образ Джамала доповнила білосніжним асиметричним топом. І знову співачка оголила живіт, підкресливши спортивні форми. На ногах - чорні черевики. Волосся завите в недбалі локони - тренд 2019. Макіяж зроблений з акцентом на очі.

&quot;Офігенний образ&quot;: Джамала викликала захоплення в мережі &quot;сонячною&quot; появою

&quot;Офігенний образ&quot;: Джамала викликала захоплення в мережі &quot;сонячною&quot; появою

Яскрава Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свій новий пост співачка супроводила коротким, але емоційним підписом, закликавши кожного насолодитися її виступом на Atlas Weekend. Тут слід зазначити, що саме на сцені музичного фестивалю співачка вперше представила живе виконання своєї нової пісні під назвою "Крок". Цю пісню виконавиця написала разом з українським музикантом Максим Сікаленко (виступає під сценічним псевдонімом Cape cod).

&quot;Офігенний образ&quot;: Джамала викликала захоплення в мережі &quot;сонячною&quot; появою

Джамала і Максим Сікаленко (фото: instagram.com/cape_cod)

Шанувальники Джамали також поспішили прокоментувати її нове фото:

  • “Джа, було дуже круто! Спасибі"
  • "Виступили - просто вогонь"
  • "Крутий образ, стилісти молодці"
  • "Яка ви красива"
  • "Ваш лук - бомба"
  • “Тільки нещодавно говорила, що скучила вже за вашою зачіскою, хвилями. Офігенний образ"
  • "Супер-look"

&quot;Офігенний образ&quot;: Джамала викликала захоплення в мережі &quot;сонячною&quot; появою

Скріншоти коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки. Співачка з чоловіком і сином вийшли на дитячий майданчик. І Джа поспішила зняти кілька фото і відео. При цьому Емір намагається вести себе самостійно.

Відзначимо, що останнім часом співачка все частіше і частіше радує шанувальників сімейними фото і відео. Одна з недавніх фотосесій виконавиці буквально викликала фурор в мережі. Так, Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі. Співачка показала фанам дуже яскраві і душевні фото. Вся сім'я зібралася на фотосесію в лавандовом полі під Києвом.

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