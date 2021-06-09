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Одне обличчя: дочка Олі Полякової підкорила мережу стильним фото із зірковою мамою

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Середа 09 червня 2021 16:28
Одне обличчя: дочка Олі Полякової підкорила мережу стильним фото із зірковою мамою Маша Полякова з мамою (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Автор: Lite

Старша дочка Олі Полякової пішла в маму - як зовнішністю, так і захопленнями. 16-річна Марія активно веде свій блог, а також займається вокалом і пробує себе в якості моделі. Днями зіркова мама з донькою разом сходили на концерт - вони відвідали перший сольник Наді Дорофєєвої.

У своєму Instagram Маша поділилася ефектними фото і показала, які вбрання вони вибрали для виходу в світ.

Поп-діва і її спадкоємиця віддали перевагу спортивно-рокерському стилю. Так, Полякова-молодша позувала в чорній сукні-піджаку, підкресливши талію поясом. Вона доповнила аутфіт черевиками на грубій підошві і шкіряною кепкою, а в якості аксесуара вибрала ланцюг на шию.

Її мама красувалася в чорних джинсах-кльош і прозорій блузці, під яку одягла чорний бюстгальтер. Образ вона доповнила шкіряною косухою і чорним капелюхом.

На одному фото мама з донькою позують в обнімку, а ще на одному кадрі вони з'явилися разом з Машею Єфросиніною.

Одне обличчя: дочка Олі Полякової підкорила мережу стильним фото із зірковою мамою

"Фотки з прекрасного концерту @nadyadorofeeva, це було дуже круто і вітаю з дебютом", - підписала знімки Маша.

Одне обличчя: дочка Олі Полякової підкорила мережу стильним фото із зірковою мамою

Маша Полякова з мамою захопили стильними луками на концерті Дорофєєвої (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники прийшли в захват і знову відзначили, що дівчина дуже схожа на свою знамениту маму. Деякі поцікавилися, чому у Маші таке сумне обличчя на фото.

  • Красуня
  • Посміхайся, шо ти така серйозна
  • Тільки ви Марія чогось сумна на фото
  • Що з обличчям, Маша?
  • А мені подобається твій стиль
  • Суперські
  • Машуль! Ну які ж ви з матусею красуні!!! Бомба!
  • Красуня
  • Маш ну що ти начебто лимон з'їла, посміхнися
  • Одне обличчя з мамою
  • Маша, ти просто топ, вся в маму красуня
  • Марія товще мами, куди це годиться

Раніше ми писали, що дочка Олі Полякової Маша перепела відомий хіт і захопила мережу.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Оля Полякова Маша Полякова
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