Одне обличчя: дочка Олі Полякової підкорила мережу стильним фото із зірковою мамою
Старша дочка Олі Полякової пішла в маму - як зовнішністю, так і захопленнями. 16-річна Марія активно веде свій блог, а також займається вокалом і пробує себе в якості моделі. Днями зіркова мама з донькою разом сходили на концерт - вони відвідали перший сольник Наді Дорофєєвої.
У своєму Instagram Маша поділилася ефектними фото і показала, які вбрання вони вибрали для виходу в світ.
Поп-діва і її спадкоємиця віддали перевагу спортивно-рокерському стилю. Так, Полякова-молодша позувала в чорній сукні-піджаку, підкресливши талію поясом. Вона доповнила аутфіт черевиками на грубій підошві і шкіряною кепкою, а в якості аксесуара вибрала ланцюг на шию.
Її мама красувалася в чорних джинсах-кльош і прозорій блузці, під яку одягла чорний бюстгальтер. Образ вона доповнила шкіряною косухою і чорним капелюхом.
На одному фото мама з донькою позують в обнімку, а ще на одному кадрі вони з'явилися разом з Машею Єфросиніною.
"Фотки з прекрасного концерту @nadyadorofeeva, це було дуже круто і вітаю з дебютом", - підписала знімки Маша.
Маша Полякова з мамою захопили стильними луками на концерті Дорофєєвої (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Шанувальники прийшли в захват і знову відзначили, що дівчина дуже схожа на свою знамениту маму. Деякі поцікавилися, чому у Маші таке сумне обличчя на фото.
- Красуня
- Посміхайся, шо ти така серйозна
- Тільки ви Марія чогось сумна на фото
- Що з обличчям, Маша?
- А мені подобається твій стиль
- Суперські
- Машуль! Ну які ж ви з матусею красуні!!! Бомба!
- Красуня
- Маш ну що ти начебто лимон з'їла, посміхнися
- Одне обличчя з мамою
- Маша, ти просто топ, вся в маму красуня
- Марія товще мами, куди це годиться
Раніше ми писали, що дочка Олі Полякової Маша перепела відомий хіт і захопила мережу.