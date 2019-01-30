Одне лице: діти українських зірок, які ну дуже схожі на своїх батьків

Маша Полякова і Маша Кравець (колаж: LITE)

Як кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає!

Генетика, насправді, дивна річ. Риси двох, деколи зовсім не схожих один на одного людей, дарують світу нову людину, в якій органічно поєднуються риси обох батьків. LITE представляє вам яскравий доказ того, що фраза "схожі як дві краплі води" − зовсім не порожній звук! Ми розповімо про найбільш впізнаваних зіркових дітей, які ростуть копіями своїх іменитих батьків.

Епатажна Оля Полякова та її дочка Маша

Відома українська співачка Оля Полякова та її дочка Маша виглядають як дві краплі води. Дівчинка настільки схожа на свою зоряну мати в юності, що їх фото іноді важко відрізнити один від одного. Більш того, 13-річна Маша Полякова робить впевнені кроки по стопах мами. Незважаючи на свій юний вік, дівчина вже встигла взяти участь у кількох телешоу, а також спробувати свої сили на кастингу популярного серіалу "Школа".

Маша Полякова та її зіркова мама Оля Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Віра Брежнєва і її дочка Соня Кіперман

Вже хто і пішов по стопах своєї знаменитої мами, так це 17-річна дочка української поп-діви Віри Брежнєвої. Соня з кожним роком стає все більше схожою на свою зоряну маму: в ній без проблем можна вгадати розріз очей, довгі ноги, шикарне волосся і красиву посмішку 36-річної артистки.

Віра Брежнєва і її дочка Соня Кіперман (фото: instagram.com/ververa)

Маша Єфросиніна та її дочка Нана Хромаєва

Нана Хромаєва також зобов'язана своєю красою знаменитій мамі – телеведучій Маші Єфросиніній. Та ж сліпуча усмішка, та ж зачіска і той самий погляд! До речі, Маша дуже рідко публікує фотографії дочки в своїх соціальних мережах і ще рідше з'являється з нею на світських заходах. Ведуча пояснює це тим, що головна мета Нани на сьогоднішній день – навчання, навчання і ще раз навчання.

Маша Єфросиніна та її дочка Нана на прем'єрі фільму "11 дітей з Моршина" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Олена Кравець та її дочка Маша Кравець

Ще одна разюча схожість. Дочка Олени Кравець та її чоловіка Сергія росте справжньою красунею і копією мами. Шанувальники не сумніваються, що Маша, як і її мама, зможе зайняти своє місце на зірковому Олімпі. Дівчина займається танцями, багато подорожує і має гарний смак.

Маша Кравець (фото: instagram.com/ma_kravets)

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

Нагадаємо, раніше Маша Полякова надихнула своїх шанувальників і підписників зоряної мами похвальним результатом схуднення — всього за 4 місяці дівчинка скинула 7кг. Пізніше Маша розповідала, за допомогою чого змогла досягти такого результату.

Відзначимо, що дівчинка активно займається спортом. А нещодавно Маша Полякова вразила мережу складним акробатичним трюком.

Також звертаємо вашу увагу, що раніше на прикладах Меган Маркл, Вікторії Бекхем та інших відомих героїнь LITE показав, як носити головний колір 2019 року.