Одні емоції: Дружина Миколи Тищенка зачарувала розкішною фігурою в білосніжному купальнику

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Барановська також заінтригувала переживаннями з приводу новин з України

Казкові канікули Миколи Тищенко і його дружини Алли Барановської в Таїланді тривають. При цьому дружина відомого українського ресторатора навіть зазначила, що вони вирішили продовжити візи і залишитися в азіатській країні ще на якийсь час.

І все ж, як правило, погляди шанувальників відомої пари прикуті саме до Алли. Барановська, яка раніше розповіла про роль жінки в сім'ї, те й діло балує фанатів стрункою і спортивною фігурою в розкішних купальниках. Деякі підписники навіть з гумором цікавляться, а скільки ж всього купальників взяла з собою на відпочинок відома блогер.

На цей раз Алла Барановська полонила фанатів в білосніжному закритому купальнику. Дружина Миколи Тищенка позує на лежаку в басейні під палючим сонцем. На тлі – прекрасні екзотичні види з тропічною зеленню і віллами.

Розслаблена і засмагла Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

До речі, свій пост Барановська супроводила не таким вже і розслабленим підписом. Блогер зазначила, що навіть на відпочинку активно стежить за новинами в Україні.

"Іноді я люблю ненадовго піти в себе і посумувати... Так от тиждень дивилася на все, що відбувається в моїй Україні з боку, раз 10 писала замітки, видаляла. Злилася. Переживала. Вирішила мовчати. P. s. Начебто починаю оживати... Завтра їдемо продовжувати візи. Багато читаю, багато аналізую і вже встигла половину всього викреслити з життя", — пише Барановська.

При цьому в коментарях припустили, що Барановська має на увазі ситуацію, що виникла навколо Євробачення 2019. Нагадаємо, що Україна може передумати щодо участі в Євробаченні.

Шанувальники блогера також поспішили залишити свої коментарі під її новим яскравим фото:

"Як бути такою худенькою? Відьмочка"

"Ваууу, яке красиве фото!"

"Немає слів, одні емоції"

"Красива"

"Надзвичайно вродлива"

До речі, раніше Алла вже з'являлася в цьому купальнику:

Алла Барановська на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше дружина Тищенко відверто розповіла про сімейні сварки.

Також Алла показала екстремальні розваги в Таїланді.