Один стиліст на всіх? Образ Ані Лорак порівняли з look'ом Насті Каменських

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники співачки помітили разючу подібність двох зірок

Відома співачка Ані Лорак скучила за весняним теплом і сонцем, про що повідомила шанувальникам на своїй сторінці в Instagram. Вона показала пікантний знімок з оголеними плечима в приспущеній рожевій пухнастій шубі.

Ніжна артистка з розпущеним по плечах волоссям позує на чуттєвому кадрі в хутряному вбранні, яке приховує від сторонніх очей її фігуру, але від цього знімок здається ще більш привабливим.

"Хочу весни! Щоб сонце зігріло землю від холоду і на світ з'явилися маленькі проліски. А ми сьогодні будемо зігрівати вас!" - запевнила вона.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники прийшли в захват від зовнішнього вигляду зірки, але деякі порівняли її образ з аналогічним look'ом Насті Каменських з кліпу "Тримай".

"Дуже ніжна. Обожнюю вас", "Ви і є сонце! Прекрасна!", "Як завжди чарівна", "Як Каменських у кліпі "Тримай"! Один стиліст на всіх?", "Дуже мила!", "Не можна бути такою красивою", "Ви фантастично красиві!", "Ані, щось неймовірне", - сипали компліментами фоловери.

Скріншот відео: YouTube/NKofficial

Пізніше Кароліна побалувала коментаторів ще одним знімком і теж у рожевих тонах. На цей раз Ані показала стріт-стайл образ в рожевій жилетці, чорних спортивних штанях, світшоті мерехтливої кольору і білих зручних кросівках. Знаменитість сховалася за великими сонячними окулярами і одягла на голову кепку з козирком.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що Ані Лорак постала перед шанувальниками в образах легендарних жінок, які творили історію і назавжди увійшли в неї завдяки мужності і силі духу.

Раніше фігура Ані Лорак у бандажній сукні викликала фурор серед шанувальників, які оцінили її стрункі форми.

До слова, Ані Лорак на сцені показала пікантний відвертий танець, який по дстоинству оцінили її шанувальники.

Відео: РБК-Україна