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Батьки-феєрверк: Лілія Ребрик зачарувала щасливим фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.09.2019 - 21:27
Батьки-феєрверк: Лілія Ребрик зачарувала щасливим фото з чоловіком
Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Пара опублікувала кумедне фото

Лілія Ребрик і її чоловік Андрій Дикий вміють перетворити життя в свято – їм ніколи не нудно разом, адже в сімейному житті вони знаходять місце для романтики та веселого проведення часу з дітьми. "Дикасімейка" давно зачарувала шанувальників своїм позитивом і життєрадісністю, а трепетне ставлення один до одного незмінно викликає захоплення. Наприклад, Лілія та Андрій під час підготовки до зйомок у серіалі "Папаньки2" показали пристрасний танець, віддавшись почуттям на паркеті. Тепер же ведуча опублікувала веселе фото з чоловіком, яке не залишило осторонь її підписників в Instagram.

На кумедному знімку теледіва і хореограф позують, склавши руки у формі імпровізованого серця. Лілія взяла чоловіка під лікоть, а другу руку поклала на його долоню. Вона зображена в розслабленому повсякденному образі – білий світшот з принтом, джинсова куртка, розшита намистинками-перлинками і джинси. На Андрія – блакитна сорочка, джинсові брюки і картатий піджак.

"Для своїх дітей ми - найкращі аніматори", - зізналася в підписі до позитивного кадру Лілія.

Батьки-феєрверк: Лілія Ребрик зачарувала щасливим фото з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик та Андрій Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

Під постом скупчилось чимало коментарів від шанувальників пари – вони прийшли в захват від креативних і життєрадісних зіркових батьків.

  • Дикі, Ви такі чудові!
  • Красуня
  • Батька-феєрверк
  • Які ви круті
  • Ви прекрасна пара
  • Ви взагалі найкраща пара!
  • Ліля, дивитися на Вашу діку сімейку одне задоволення! Ви молодці
  • Мама з татом в сердечеке помістилися - це саме любляче серце, що я бачила

Скріншот коментарів

Також Лілія Ребрик вразила зовнішньою схожістю з батьком на сімейному знімку.

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