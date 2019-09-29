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"Обов'язково зробимо": Маша Єфросиніна відверто розповіла про вінчання з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.09.2019 - 12:04
"Обов'язково зробимо": Маша Єфросиніна відверто розповіла про вінчання з чоловіком
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча також поділилася подробицями святкування дня народження сина

Маша Єфросиніна у кінці серпня відсвяткувала відразу дві знаменні події – день народження синочка Сашка і річницю весілля з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим. Ведуча стверджує, що 16 років тому у неї булао найказковіше весілля і поділилася цікавими подробицями урочистості. В інтерв'ю програмі "Світське життя" з Катею Осадчою Маша зізналася, що не проти обвінчатися зі своєю другою половинкою.

Крім того, теледіва розкрила деталі святкування 5-річчя сина. У минулому році день народження Сашка збігся з датами проведення благодійного заходу ведучої Charity Weekend, тому події довелося поєднати. Імениннику навіть видали особисту фірмову фотболку з логотипом. Цього року Маша знову готувалася до традиційного благчинного фестивалю, але для Саші зробила сюрприз – поїздку в "Леголенд". Правда, напередодні стався кумедний конфуз.

"До поїздки ми все приготували. Я дістала наші футболки. Він каже: "Мама, це ж футболочки з мого дня народження". А я що минулого року робила? Я казала: "Дивись, синку, скільки людей, яке свято! Все в честь твого дня народження". Не могла ж я сказати дитині, що я нього день народження вкрала!" - зізналася теледіва.

&quot;Обов'язково зробимо&quot;: Маша Єфросиніна відверто розповіла про вінчання з чоловіком

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Сашко – справжній фанат поліцейських. У нього навіть є відповідна форма і "позивний" - поліцейський Саса. Саме тому він так мріяв навіть на свій день народження опиниться в поліцейській дільниці.

"Всю нашу подорож він думав, що ми їдемо в поліцейську ділянку. Але коли побачив "Леголенд" його буквально розірвало на частини! Але він весь час ходив і питав: "А де тут поліцейські, де з ними можна поговорити?" - зі сміхом розповіла Маша.

&quot;Обов'язково зробимо&quot;: Маша Єфросиніна відверто розповіла про вінчання з чоловіком

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Також вона проговоилась про те, що не проти закріпити свої стосунки з чоловіком, бізнесменом Тимуром Хромаєвим таїнством вінчання.

"Я думала про церковний обряд, але ми ніколи з Тимуром це не обговорювали. Я думаю, що нам треба трохи часу, і ми це обов'язково зробимо", - пообіцяла ведуча.

Відео: YouTube/Світське життя

Раніше Маша Єфросиніна поділилася романтичним фото з чоловіком, зробленим під час святкування дня народження Каті Осадчої.

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Новини України Маша Єфросиніна
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