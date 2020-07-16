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В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп

Четвер 16 липня 2020 13:34
В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Співачка зазначила, що пісня "Білий літак" - маніфест для жінок

Українська співачка Наталія Могилевська нещодавно кардинально змінила імідж і стала блондинкою, а також зізналася, що в її житті відбулися зміни. А 16 липня артистка порадувала шанувальників прем'єрою - вона представила новий яскравий кліп на пісню "Білий літак". Зазначимо, що mood-відео знято у стилістиці популярного в 90-ті серіалу "Санта-Барбара".

Режисером роботи виступив Герман Ненов.

В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп

Герман Ненов (фото: facebook.com/german.nenov)

Це музичне відео – історія про розставання і світле майбутнє, про моменти, коли настає криза, а відносини йдуть в глухий кут, перетворюючись на тривалу мильну оперу.

Наталя закликала жінок не боятися почати все спочатку.

"Моя нова пісня "Білий літак" - це маніфест для вас, мої улюблені жінки! Ніколи не бійтеся перегорнути сторінку і почати все з чистого аркуша", - прокоментувала співачка.

Також зірка присвятила цю роботу своєму духовному наставнику.

"Я присвятила цю пісню в день народження Пілотові, завдяки якому я завжди пам'ятаю про небо і не надто захоплююся грою під назвою Життя. Це мій Вчитель в Індії. Люди прозвали його Пілотом за подвиги, коли він захищав Індію", - зазначила Могилевська.

У кліпі співачка з'явилася з новою зачіскою і в яскравих стильних образах.

В образі грайливої блондинки: Наталя Могилевська випустила новий яскравий кліп

Наталя Могилевська стала блондинкою в новому кліпі (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники Наталії почали активно ділитися своїми враженнями під відео.

  • Це просто хитяра, супер пісня
  • Ви шикарні, але хочеться бачити вас в кліпі в стилі Джей Ло
  • Наталя Все супер. Дуже чекав цей супер хіт нехай і з невеликим запізненням але все вийшло шикарно і на висоті відчуваю буду слухати все літо на повторі
  • Наталія прикрасна пісня хіт цього літа
  • Нагадало "Все добре". Не знаю, добре це чи погано.
  • Дякую за пісню! Дуже актуально! Ставлю на рінгтон
  • Вітаю з хітом))) Відчувається, що вся команда працювала в задоволення!
  • Наталя, ви як завжди шикарні
  • Пісня класна,от тільки про розставання,про сумне...а може набуття спокою і світлого майбутнього після гіркоти розлуки... в будь-якому випадку надія тільки на ПІЛОТА і НЕБО... дякую за хіт. В голові вже засіло "я сяду в білий літак..."
  • Дуже-дуже гарна пісня і ти,Наташа,така юна!!! Як раніше! Як Ла-ла,ла)))))Дуже-дуже здорово!

Скріншот коментарів

Раніше Наталя Могилевська в кардинально новому іміджі заінтригувала визнанням про зміни в житті.

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