Обожнюють або ображаються? Володимир Остапчук розповів, як зірки реагують на його пародії

Володимир Остапчук та його донька (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен відверто розповів про реакцію зірок на свої пародії

Володимир Остапчук – один з учасників Танці з зірками 2019 – сьогодні зайнятий тренуваннями і репетиціями. На самому початку шоу він розповів, що збирається викладатися на всі 200%, і своє слово тримає. Але про улюблену роботу, як і про створення пародій на зірок, також не забуває. Більш того – йому вдається це віртуозно поєднувати.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В одному з ефірів шоумен посягнув на святая святих – популярного співака Олега Винника, який в той вечір був ведучим балкона. Глядачі навіть не відразу зрозуміли, що на паркеті не сам виконавець. Номер мав величезний успіх у шанувальників пари, судді вкотре відзначили артистизм Володимира... А ми вирішили з'ясувати, як до пародій Остапчука сталвться самі зірки. Про те, чи були негативні відгуки і образи, ми запитали у нього самого.

Шоумен любить робити пародії на зірок (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

За словами телеведучого і шоумена, його пародії люблять не тільки прихильники, але і самі зірки. Володимир розповів, що знаменитості зовсім не ображаються, а навпаки: готові займати чергу на такі «серії» і з нетерпінням чекають нових випусків. Були і такі випадки, коли зірки шоу-бізнесу пропонували разом зняти ролик.

Український шоу-бізнес дуже лояльний, зізнається Володимир (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

«У нас дуже крутий шоу-бізнес. Можливо, в ЗМІ намагаються все так перекрутити, що між артистами йдуть якісь війни, але ні. У нас на сцені дуже адекватні люди, все в хороших відносинах. Тим більше, що я за якісний гумор, я намагаюся нікого не образити, але зробити правдиво. Вся справа в самій жарту. Тому негативної реакції не було жодного разу».

Нагадаємо, свої пародії на зірок шоу-бізнесу та відомі хіти Володимир Остапчук почав знімати відносно недавно. І вони відразу завоювали популярність – відео набирають мільйонні перегляди на його YouTube-каналі .

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