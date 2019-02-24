Зваблива Санта Дімопулос спокусила фото у відвертому купальнику

Співачка поділилася з шанувальниками філософськими думками

Украинская певица, модель и экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос, которой пришлось отдыхать в Таиланде в одиночестве, поделилась пикантным черно-белым фото в купальнике. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

В кадре артистка изображена в мокром купальнике оригинального кроя, который частично оголяет грудь звезды. Она сидит вполоборота к камере, прикрыв чуть тронутыми естественной волной локонами часть лица. Скульптурные скулы, выразительный взгляд придают образу особую чувственность.

"Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится, – оно будет в вашей жизни. Чтобы отказаться от нежелательного, необходимо его принять. Понимание этого изменило мою жизнь", - оставила философское мудрое послание Димопулос.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Поклонники знаменитости отметили не только ее правильный образ мышления, но и привлекательную внешность знойной экс-"ВИА Гры".

"Вы такая красивая!", "Очаровательная", "Великолепная", "Идеальная", "До чего же ты красивая!", "Красивая, женственная, уверенная. 3 в 1", - не скупились на комплименты фолловеры.

Напомним, что экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос подшутила над Олей Поляковой, предложив ей неординарный вариант кокошника.

К слову, Санта Димопулос откровенно рассказала о том, как ее обокрал близкий человек, которому она оказала доверие.