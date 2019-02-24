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Зваблива Санта Дімопулос спокусила фото у відвертому купальнику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2019 - 08:47
Зваблива Санта Дімопулос спокусила фото у відвертому купальнику
Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Співачка поділилася з шанувальниками філософськими думками

Українська співачка, модель і екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос, якій довелося відпочивати в Таїланді в самоті, поділилася пікантним чорно-білим фото в купальнику. Відповідний знімок вона опублікувала в Instagram.

В кадрі артистка зображена в мокрому купальнику оригінального крою, який частково оголює груди зірки. Вона сидить частково розвернута до камери, прикривши локонами частину обличчя. Скульптурні вилиці, виразний погляд надають образу особливої чуттєвості.

"Якщо вам не дають спокою думки про те, що вам не подобається, воно буде у вашому житті. Щоб відмовитися від небажаного, необхідно його прийняти. Розуміння цього змінило моє життя", - залишила філософське мудре послання Дімопулос.

Зваблива Санта Дімопулос спокусила фото у відвертому купальнику

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)

Шанувальники знаменитості відзначили не тільки її правильний спосіб мислення, але і привабливу зовнішність спекотної екс-"ВІА Гри".

"Ви така гарна!", "Чарівна", "Прекрасна", "Ідеальна", "До чого ж ти красива!", "Красива, жіночна, впевнена. 3 в 1", - не скупилися на компліменти фоловери.

Нагадаємо, що екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос пожартувала над Олею Поляковою, запропонувавши їй неординарний варіант кокошника.

До слова, Санта Дімопулос відверто розповіла про те, як її обікрала близька людина, якій вона дуже довіряла.

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