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Оголена і мокра: Слава з НеАнгелів розбурхала мережу чуттєвим відео з ванної

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 20:57
Оголена і мокра: Слава з НеАнгелів розбурхала мережу чуттєвим відео з ванної
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка показала аматорський пікантний кліп

Слава Камінська з грурту НеАнгели останнім часом все частіше радує шанувальників фото з дітьми – сином Леонардом і дочкою Лаурою. Разом з малятком зірка взяла участь у популярному челленджі і змінила сукню на подушку! А ось пікантних фото, якими раніше ряснів Instagram співачки, у неї не так вже й багато. Слава вирішила виправити це і опублікувала аматорський пікантний кліп, знятий у ванній.

Так, разом зі своїм другом, співаком і автором пісень Артемом Івановим Слава заспівала дуетом пісню "Небо" з останнього альбому НеАнгелів. Вона супроводила композицію пікантним відеорядом і показала, як оголена ніжиться у ванні.

"Не витримала і можливо отримаю по д...пі. Оператор -я ! Режисер-я! Монтаж -я! Пісня – Артем Іванов. Співаємо –разом. Небо.Альбом "13", НеАнгели", - залишила короткий підпис під пікантним відео співачка.

"А ми говорили", - підбадьорив автор пісні Артем Іванов.

Шанувальники по достоїнству оцінили відвертий ролик зірки і завірили її – дійство в кадрі естетичне і дуже сексуальне.

  • Дуже круто вийшло, сексуально але не пішло, а саме сексуально
  • Крута, як завжди!
  • Красиво Слава
  • Красиво і естетично
  • Круто
  • Ура! Ну, нарешті. Гаряча
  • Це бомба
  • Ось і кліп готовий, навіщо платити більше
  • Дуже сильно! Вогонь!
  • Дуже круто
  • Реально Богиня з шикарним голосом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська в білизні показала, чим займається на карантині

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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