Знесилений Влад Топалов попросив поради у шанувальників

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Співак зізнався, що його підвело фізичний стан

Російський музикант і чоловік телеведучої Регіни Тодоренко Влад Топалов, який сильно сумує за дружині і сином, що полетіли в Дубаї, поскаржився на сонливість і занепад сил. Про нездужання артист заявив зі своєї сторінки в Instagram.

Він поцікавився у шанувальників, чи знають вони якийсь засіб, щоб швидко привести себе в тонус. Влад зробив селфі з салону авто, сперши голову на одну руку. Червоний светр був дуже до лиця артистові, про що, до речі, не упустили можливості згадати його фани.

"Хочу спати. Сильно. Цвяхами прибитий. Як ви? Як прокинутися?" - запитав він у підписників.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники перейнялися проблемою Влада і почали ділитися з ним своїми фірмовими способами повернути бадьорість та енергійність.

"Це все весняний авітаміноз", "Нічого, скоро весна, свята, настрій з кожним днем покращується!", "Кава чи чай, поцілунок і обійми коханої сім'ї", "Лягти спати раніше! Після опівночі сон організм, на жаль, не відновлює... Всі інші способи не працюють", "Забити на всі справи і лягти спати", "Здоровий сон і контрастний душ вранці, а ще, звичайно, вітаміни", - стали навперебій залишати рекомендації коментатори.

Деякі користувачі припустили, що занепад сил у Влада спровокований наслідками хвороби, яка ніяк не хоче відступати. Про це музикант писав в одному з попередніх постів мікроблогу.

"Кинув палити. Два тижні, як не курю. І що ви думаєте? Жах! Тільки гірше! Голосу немає взагалі. Співати не можу. Вистава завалив, так як не зміг заспівати. Завтра летіти на гастролі. У студії працювати не можу. Голос на кілька тонів нижче. Кашель 24/7. Ще до того ж я злий, нервовий і жру все підряд. Вже набрав 6кг", - поскаржився співак.

Нагадаємо, що дружина Влада Топалова Регіна Тодоренко заінтригувала мережу фото у вільній літній сукні, викликавши чутки про вагітність.

Раніше Регіна Тодоренко поскаржилася на втому і занепад сил, після чого відправилася в ОАЕ з сином.