Обидва дикі: Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії"

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий не забув одягнути захисну маску

Юрій Горбунов навіть на карантині продовжує працювати. Ведучий освоїв новітні технології і легко справляється з рабоичими процесами з дому, а з їх допомогою навіть "перемістився" в студію проекту Голос країни-10 і провів разом з дружиною Катею Осадчою видовищний суперфінал. Також пара стала вибиратися на природу, подалі від людей, і ділитися фото на тлі мальовничих українських пейзажів неподалік від Києва. І ось, Юрій вирішив здивувати шанувальників знімком у незвичайній "компанії".

Він позував поруч з опудалом ведмедя. Ведучий подбав про засоби індивідуального захисту під час виходу з дому – він стоїть в респіраторі з клапаном і робить селфі. Раніше шанувальники зазначали, що на карантині ведучий змінив зачіску і тепер можна легко побачити його від природи злегка кучеряве волосся.

"Обидвоє трохи дикі, але що поробиш - карантин!" - з гумором підписав кадр шоумен. Прихильники ведучого підхопили його жартівливий тон і залишили коментарі під знімком. Деякі з них покартали Юрія за те, що він позує поруч з опудалом тварини і порахували таке фото недоречним.

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Яскрава парочка: ошатні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

На кому намордник, той і небезпечніший

Це Ведмежа гора

Бурий Горбунов

Переможець Голос країни - Ведмедик Косолапенко!

Потапчик ззаду стоїть

Ахаха. Це точно

Два брати

Ведмедю теж маску треба... Карантин же

Скріншот коментарів

До речі, 6 травня Юрій відзначає День Ангела. Він привітав тезек і залишив невелику історичну довідку. "Будьте всі здоровими і щасливими! І нехай Ангел-охоронець завжди буде з нами! У цей день вважалося остаточно приходити весна! Народився Святий Юрій у Бейруті, був одним з перших хто прийняв християнство!" - написав ведучий.

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча розкрили незвичайний секрет стрункості і похвалилися власноруч приготованим кулінарним шедевром.