ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обидва дикі: Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії"

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2020 - 14:32
Обидва дикі: Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній "компанії"
Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий не забув одягнути захисну маску

Юрій Горбунов навіть на карантині продовжує працювати. Ведучий освоїв новітні технології і легко справляється з рабоичими процесами з дому, а з їх допомогою навіть "перемістився" в студію проекту Голос країни-10 і провів разом з дружиною Катею Осадчою видовищний суперфінал. Також пара стала вибиратися на природу, подалі від людей, і ділитися фото на тлі мальовничих українських пейзажів неподалік від Києва. І ось, Юрій вирішив здивувати шанувальників знімком у незвичайній "компанії".

Він позував поруч з опудалом ведмедя. Ведучий подбав про засоби індивідуального захисту під час виходу з дому – він стоїть в респіраторі з клапаном і робить селфі. Раніше шанувальники зазначали, що на карантині ведучий змінив зачіску і тепер можна легко побачити його від природи злегка кучеряве волосся.

"Обидвоє трохи дикі, але що поробиш - карантин!" - з гумором підписав кадр шоумен. Прихильники ведучого підхопили його жартівливий тон і залишили коментарі під знімком. Деякі з них покартали Юрія за те, що він позує поруч з опудалом тварини і порахували таке фото недоречним.

Обидва дикі: Юрій Горбунов здивував фото в незвичайній &quot;компанії&quot;

Фото: Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Яскрава парочка: ошатні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

  • На кому намордник, той і небезпечніший
  • Це Ведмежа гора
  • Бурий Горбунов
  • Переможець Голос країни - Ведмедик Косолапенко!
  • Потапчик ззаду стоїть
  • Ахаха. Це точно
  • Два брати
  • Ведмедю теж маску треба... Карантин же

Скріншот коментарів

До речі, 6 травня Юрій відзначає День Ангела. Він привітав тезек і залишив невелику історичну довідку. "Будьте всі здоровими і щасливими! І нехай Ангел-охоронець завжди буде з нами! У цей день вважалося остаточно приходити весна! Народився Святий Юрій у Бейруті, був одним з перших хто прийняв християнство!" - написав ведучий.

Раніше Юрій Горбунов та Катя Осадча розкрили незвичайний секрет стрункості і похвалилися власноруч приготованим кулінарним шедевром.

Ошатна Осадча та Горбунов з гітарою зворушили теплим домашнім фото біля каміна Крута сім'я: Горбунов та Осадча у вишиванках похвалилися кулінарними шедеврами
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
Styler
On Top