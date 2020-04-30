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Потрібно потерпіти: Наталя Могилевська знайшла в карантин і самоізоляції користь

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.04.2020 - 14:24
Потрібно потерпіти: Наталя Могилевська знайшла в карантин і самоізоляції користь
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Могилевська дарма часу не витрачає на карантині

Співачка Наталя Могилевська з користю проводить карантин, що нового дізналась, розповіла у програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».

Наталія Могилевська щиро зізналася, що на самоізоляції їй, як ніколи, не вистачає живих концертів та спілкування зі своїми прихильниками. На карантині Могилевська нарешті знайшла час на навчання. Почала вивчати блогерство. Саме таку дисципліну вона ввела у своїй школі для молодих талантів, яка перейшла на онлайн-навчання.

«І мені самій стало настільки цікаво, то я вчуся і змінююся разом зі школою. З'явилися учні з Австрії. Раніше були тільки з України, а зараз ми не обмежені навіть межами нашої країни», - розповіла в програмі «Зірковий шлях» Могилевська.

Окрім того, виконавиця дозаписує новий альбом, який вже скоро усі прихильники матимуть змогу почути.

«Напевно, якби не карантин, я б у житті не добралася до запису своїх пісень в джазових обробках», - ділиться на каналі « Україна» співачка.

Потрібно потерпіти: Наталя Могилевська знайшла в карантин і самоізоляції користь

Артистка запевнила: карантин проводить у повній самоізоляції, до цього закликає й усіх.

«Потрібно потерпіти, бути смиреними і побути вдома. А цей час домашній прекрасно можна використовувати, щоб розібратися у собі. Щоб зрозуміти людей, які поруч з тобою. Познайомитися ближче зі своїм чоловіком. Зі своїми батьками, тому що ми знаємо про них? Стурбовані собою і метушнею. А також це хороший час, щоб планувати, мріяти і здобувати нові знання», - розповіла співачка.

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