"Ну хоч щось вище": Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк навіть пости в купальниках вміє супроводжувати гумором

Леся Нікітюк продовжує дивувати своїх шанувальників все новими і новими образами в купальниках. Тільки на цей раз – в закритому. Так, на своїй instagram-сторінці українська телеведущая опублікувала нове фото, продемонструвавши черговий пляжний образ. Нікітюк позує в закритому купальнику з модним принтом у вигляді анімалістичного принта (тренд сезону 2019) у поєднанні з масивними золотими ланцюгами. Пляжний образ ефектно доповнює масивна золота підвіска на шиї, яка гармонійно поєднується з таким же золотим принтом на купальнику.

Позує Нікітюк на тлі якогось водоєму, можливо, річка з зеленими берегами. До речі, делеко на горизонті бачимо якийсь міський пейзаж... Проте найголовніше, що Нікітюк тримає за спиною яскраву дошку для серфінгу.

Як завжди, телеведуча підійшла до свого нового поста з гумором, підписавши його наступним чином:

"Є ще щось вище мене в цьому світі", - сміється Леся.

Стильна Леся Нікітюк в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, свій пост Нікітюк також супроводила хештегом #travel – подорож. І в цьому є щось символічне. Так як нагадаємо, що днями Нікітюк приємно порадувала своїх шанувальників заявою про повернення у тревел-проект! Так, телеведуча записала коротке відео, в якому зізналася шанувальникам, що вона дійсно дуже втомилася, але зупинятися не збирається. І так, вона повертається у тревел!

У цьому світлі нагадаємо, що Нікітюк стала популярною після участі в якості однієї з телеведучих шоу про подорожі "Орел і Решка".

Шанувальники ж Лесі поспішили прокоментувати її нове фото в купальнику:

"Ваууу! Красуня! Виглядаєте на 16! Ноги богині!"

"Дуже красиво, так тримати!"

"Пальми вище, сподіваюся))"

"Струнка, красива наша Леся!"

"Купальник вогонь"

"Ох, яка гарна дівчина"

"Леся, Ви Богиня!"

"Там де Леся там завжди свято, харизму ніхто не відміняв"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в "хижому" бікіні. Телеведуча полонила шанувальників образом у соковитому зеленому купальнику, як завжди, з анімалістичним принтом. І до речі, новий пост був присвячений важливій для творчості Нікітюк темі. Тлеведущая відсвяткувала новий рекорд - досягнення 3 млн підписників в мережі instagram.