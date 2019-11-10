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"Ніжки – очей не відвести!" Тодоренко в екстремальному міні гуляє по теплій Одесі

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.11.2019 - 16:22
"Ніжки – очей не відвести!" Тодоренко в екстремальному міні гуляє по теплій Одесі
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча блиснула трункими ніжками

Регіна Тодоренко після свого дебюту на шоу Танці з зірками 2019 в якості ведучої балкона вирішила затриматися в рідній Україні. Погостювавши кілька днів у Києві, вона вирушила в Одесу до батьків. До речі, зірка приїхала не сама, а разом з синочком Михайлом. Регіна встигла поскаржитися на те, що їй довелося непросто з малюком в поїзді, але Південна Пальміра гостинно зустріла її гарною погодою. Так, Регіна показала стріт-стайл фотосет на затишній одеської вуличці.

Ведуча позувала в короткій сукні-толстовці ніжного лавадово-рожевого кольору з довгим рукавом і кишенями з боків. Затишний повсякденний образ вона доповнила білими кросівками. Дівчина знехтувала косметикою і виглядала максіально природно.

"Ну, як же тут теплоооооо! У мене +15 в Одесі, а у вашому місті яка погода?" - поцікавилася Регіна, не забувши згадати про те, що для прогулянки вибрала одяг від власного бренду.

&quot;Ніжки – очей не відвести!&quot; Тодоренко в екстремальному міні гуляє по теплій Одесі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальникам дужеподобались нові знімки кумира. Вони оцінили стрункі ніжки ведучої, а також поцікавилися, чи не холодно їй було розгулювати по Одесі в такому вигляді.

&quot;Ніжки – очей не відвести!&quot; Тодоренко в екстремальному міні гуляє по теплій Одесі

&quot;Ніжки – очей не відвести!&quot; Тодоренко в екстремальному міні гуляє по теплій Одесі

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

  • Красуня
  • Регіна, ви чимось схожі з чоловіком
  • Ніжки - просто очей не відвести!
  • Наймиліша людина, яку я коли-небудь бачила! Регіна - диво!
  • 15 градусів з голими ногами? Бррр
  • Регіна - красуня!
  • Яка гарна!

Скріншот комметариев

Раніше Регіна Тодоренко показала на відео прогулянку з рідною тіткою. Ведуча зазначила, що через аномально теплу погоду у Одесі на деревах з'явилися бруньки.

До речі, вдома Тодоренко вже зачекався чоловік Влад Топалов. Він повідомив, що скоро дружина і син повернутися в його міцні обійми.

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Новини України Регіна Тодоренко
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