"Новий склад ВІА Гра": Плакидюк, Єфросиніна та Гресь заінтригували спільним фото

фото: Соня Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Соня Плакидюк порівняла їх тріо з популярною українською дівочою поп-группой

На своїй сторінці в Instagram відомий український фотограф і суддя шоу Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк розмістила інтригуюче фото. На ньому вона позує з популярною ведучою і меценаткою Машею Єфросиніною, і Анею Гресь - актрисою гумористичного шоу Мамахохотала і серіалу Куратори.

Фото: З ліва на право: Анна Гресь, Маша Єфросиніна, Соня Плакидюк, (instagram.com/moi_sofism)

"У нас тут випадково вийшов чудовий #новыйсоставВиаГри. Ну хіба ми не пупсики, а?", - жартівливо підписала фото Соня Плакидюк.

Скриншот: Пост Соні Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

Фанати одразу ж оцінили гумор Соні, і прокоментували під фото:

Скриншот: Коментарі до посту Соні Плакидюк (instagram.com/moi_sofism)

"Рижульки рулять";

"Неймовірно, мої три улюблені дівчини на одному фото! Ви дійсно чудово виглядаєте! Жарти-жартами, але я б прийшов на концерт вашого тріо";

"Що ж це буде за хіт?";

"Пупсики? Нееет, ви дорослі, красиві, я впевнена, що і розумні жінки";

"Зліва прям Ума Турман";

"Вогонь склад";

"Пупсики! Пупсяшки! Як не провідмінюй це слово - Ви прекрасні"

Не обійшлося без коментарів і самих учасниць фото.

"Треба терміново приступати до написання пісні", - написала Анна Гресь.

А колега по шоу Топ-модель по-українськи, ведучий та модельний скаут Сергій Нікітюк, запропонував ще один варіант назви групи.

Група "Потенція", - написав він у коментарях, на що Соня Плакидюк і Ганна Гресь відреагували усміхненими смайликами.

На своїй сторінці в Instagram Ганна Гресь теж розмістила це фото, і вирішивши продовжити жарт Соні, підписала кадр в тому ж дусі.

Скріншот: Пост Ані Гресь (instagram.com/anya_gres)

"Оціни новий склад групи «ВіаГра» від 1 до 10", - написала Аня під фото.

Читайте також про те, що нещодавно модний фотограф і експерт реаліті Топ-модель по-українськи Соня Плакидюк стала гостею влога Маші Єфросиніної. Вона зізналася ведучій чому відкладає весілля.

Нагадаємо, раніше учасник Топ-моделі по-українськи знявся в пікантному фотосеті з відомою співачкою.

Зазначимо, що одна з найбільш обговорюваних пар проекту Топ-модель по-українськи Дмитро Топоринський і Яся Крутова розповіли, як зароджувалося їх кохання.

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