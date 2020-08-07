Новий роман? У мережі обговорюють відносини Бредлі Купера і Дженніфер Гарнер

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: колаж РБК-Україна)

Прихильники впевнені, що у пари роман

Особисте життя Бредлі Купера останнім часом хвилює шанувальників не менше, ніж кар'єра. Після гучного розриву стосунків з моделлю Іриною Шейк голлівудського красеня і люблячому батьку приписували стосунки з багатьма відомими особистостями. Як тільки стало відомо: роман з Леді Гагою явно був несправжнім, мережа почала вести нове розслідування. І за останніми даними користувачів інтернету, 45-річний актор зблизився з 48-річною Дженніфер Гарнер.

Дженніфер, за чутками, може стати новою дівчиною Купера (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Так, ще до початку карантину актриса розійщлася зі своїм коханим – бізнесменом Джоном Міллером. За словами джерела, колишні кохані зуміли залишитися друзями. А тому цілком можливо, що в майбутньому вони відновлять відносини. Але, схоже, повертатися до эксу Дженніфер не має наміру.

Так, вона була помічена в компанії колеги по серіалу «Шпигунка» – вже згаданого Бредлі Купера, а також його дочки. Гарнер в компанії малятка будували замки з піску, поки колишній коханий Ірини Шейк засмагав. Така ідилія запевнила шанувальників: у пари роман.

Бредлі з донькою (фото: скріншот instagram.com/celebs_in_touch)

Варто відзначити, що самі знаменитості не давали жодних коментарів з приводу особистого життя. Так що поки це не більше ніж припущення фанатів. У Дженніфер, до речі, підростає троє дітей від Бена Аффлека. А тому вона добре знає, чим зайняти малятко Лею, поки її знаменитий тато відпочиває.