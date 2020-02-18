У новому сезоні «Розсміши коміка» вперше суддівське крісло займе відома українка

Незабаром на «1+1» відбудеться прем’єра нового сезону шоу «Розсміши коміка» з оновленим суддівським складом. Вперше за 10 років існування проекту поряд з Євгеном Кошовим буде зіркова представниця прекрасної статі.

Нагадаємо, у попередньому сезоні шоу суддями були Євген Кошовий та Юрій Ткач. Відтепер учасники проекту повинні будуть вразити своїм гумором ще й чарівну і популярну народну улюбленицю. Її ім’я творці проекту поки тримають у таємниці та розсекретять уже зовсім скоро. Та перевірити свою інтуїцію українці можуть уже зараз, адже студія «Квартал 95» заінтригувала ймовірними претендентками. Так, в ефірі каналу «1+1» з’явився ролик із п’ятьма зірковими красунями, одна з яких і стане напарницею Євгена Кошового, серед них – популярна співачка й тренерка «Голосу. Діти» Надя Дорофєєва, зірка «Жіночого Кварталу» та «Ліги сміху» Анастасія Оруджова, епатажна артистка та учасниця «Танців з зірками» Оля Полякова, акторка «Жіночого Кварталу», учасниця «Ліги сміху» та ситкому «Одного разу під Полтавою» Ірина Сопонару і Тетяна Песик – зірка «Жіночого Кварталу», учасниця «Ліги сміху» та акторка ситкомів «Танька і Володька» та «Країна У».

Шоу «Розсміши коміка» вийде у вже знайомому глядачам, не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Так, гумористи об’єднаються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачатимуть на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. Та якщо учасникам не вдасться розсмішити зіркових коміків, вони будуть змушені реалізувати соціальний проект, задля якого прийшли на шоу, з власних кишень.

Нагадаємо, у попередньому сезоні, завдяки виграним у проекті коштам, в різних містах України з’явилися: інклюзивна сенсорна кімната, майданчик для дітей з інвалідністю, ляльковий театр та освітній хаб. Також був проведений ремонт у притулку для собак та втілені інші соціальні ініціативи.

Учасниками нового сезону стануть відомі гумористи, актори, учасники stand-up проектів і популярні медійні особистості, які представлятимуть такі міста: Житомир, Суми, Харків, Київ, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Львів та Хмельницький.

Хто стане новою напарницею Євгена Кошова та якими жартами дивуватимуть суддів учасники шоу, дивіться у новому сезоні «Розсміши коміка» - вже зовсім скоро на «1+1».