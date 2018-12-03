Новорічні вечірки: скільки коштує замовити зірку шоу-бізнесу

Фото: Софія Ротару (facebook.com/sofiarotaru fanpage)

Найбільш дорогою українською зіркою виявилася Софія Ротару

Гонорари зірок, які погодяться виступити на новорічному корпоративі, коливаються від кількох десятків тисяч євро до кількох сотень тисяч євро. Про це пише російське видання "СтарХит".

Однією з найдорожчих зірок виявилася народна артистка України Софія Ротару. Виступ на новорічному корпоративі обійдеться бажаючим в 100 тисяч євро. В цьому році у неї заплановано кілька таких виступів у Казахстані, як повідомляє директор артистки Сергій Лавров.

"Велика частина заходів — у Казахстані, де вона проведе і головну ніч. Вартує артистка 100 тисяч євро в звичайні грудневі дати, Новий рік з її піснями обійдеться дуже дорого — гонорар у два рази вище", - зазначив Лавров.

Також затребувані Григорій Лепс, Сергій Шнуров і Світлана Лобода. Послухати цих виконавців на святковому заході обійдеться у 120 тисяч євро. Однак якщо гості захочуть, щоб зірки присіли з ними за стіл – відмовлять за будь-які гроші.

Є й ті, хто воліє провести новорічні свята в колі сім'ї, а не на сцені.

"Не виступаємо взагалі, Ірина Олександрівна проводить час з сім'єю, і свято зустрічати теж буде в колі близьких", - розповів директор Ірини Аллегрової Володимир.

Є ціни і нижче. Приміром головного ньюсмейкера 2018-го Ольгу Бузову можна замовити всього за 25 тисяч євро. Як розповіли в її оточенні, у ведучої "Дом-2" є вже два замовлення на 31 грудня.

Співак Вадим Козаченко хоче за виступ всього 15 тисяч євро, а от Элджей ціну підняв – за 40-хвилинний виступ замовники змушені викласти 50 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Софія Ротару підняла гонорар після непритомності і втрати пам'яті.

А також розповідали про те, що MELOVIN розповів про величезні гонорари після Євробачення.

Відео: РБК-Україна