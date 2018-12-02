Нова перемога: Олег Винник став кращим співаком року

Фото: Олег Винник (Телеканал СТБ)

Артист отримав головну статуетку "M1 Music Awards 4 Seasons"

1 грудня в столичному Палаці спорту відбулася церемонія нагородження четвертої щорічної музичної премії "M1 Music Awards", відзначила кращих представників вітчизняного шоу-бізнесу за 2018 рік. Переможцем в основній номінації – "Співак року" став Олег Винник. Артист отримав головну статуетку "M1 Music Awards 4 Seasons".

Оскільки в момент церемонії нагородження артист знаходився на шоу Х-фактор" телеканали СТБ та М1 об'єднали два прямих ефіри для того, щоб повідомити виконавцеві приємну новину. Кращого співака і суддю популярного вокального проекту негайно привітали колеги і глядацький зал.

Фото: Олег Винник (Телеканал СТБ)

Музикант, у свою чергу, подякував слухачів і організаторів премії.

"Спасибі M1 Music Awards, що оцінили! Спасибі Україна! Низький уклін всім, хто в цьому році вирішив мою долю і вважає мене кращим співаком", - сказав артист під час вручення пам'ятної статуетки.

Фото: Олега Винника вітають на сцені (Телеканал СТБ)

Зазначимо, що поточний рік для Олега Винника видався насиченим подіями і дуже плідним. Співак зібрав два київських Палацу спорту, проїхав кілька десятків міст, дав близько півсотні аншлагових концертів, виступаючи на головних сценах і стадіонах країни. На X ювілейній церемонії нагородження "Viva! Найкрасивіші" Винника визнали найкрасивішим чоловіком України. Крім того, в 2018-му колекція нагород артиста поповнилася двома преміями "Золота жар-птиця" ("Співак року" та "Народний хіт"), а головний музичний телеканал країни удостоїв його звання "Співак зими 2018", нагородивши орденом "M1 Music Awards. 4 сезону", а також зазначив відеороботу "Найкращий день", назвавши дме з Потапом "кращим Проектом осені 2018".

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Відео: РБК-Україна