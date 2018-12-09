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Без нижньої білизни: Майлі Сайрус вразила фанатів відвертим вбранням (фото)

Lite » Зірки 09.12.2018 - 21:31
Без нижньої білизни: Майлі Сайрус вразила фанатів відвертим вбранням (фото)
Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Знімки виконавицы з'явилися в Instagram

Американська співачка Майлі Сайрус, оголені знімки якої нещодавно злили в мережу, знову шокує публіку. Цього разу зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверте фото, де вона знята в облягаючому светрі без бюстгальтера.

Без нижньої білизни: Майлі Сайрус вразила фанатів відвертим вбранням (фото)Фото: Miley Cyrus (instagram.com/mileycyrus)

Відзначимо, що в такому вбранні зірка відвідала презентацію свого нового синглу в Лондоні. Майлі у шкіряній міні спідниці і гольфі, під яким не було нижньої білизни, охоче фотографувалась на сходах. Також на її сторінці є відео з цієї події.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miley Cyrus (@mileycyrus)

Шанувальники артистки прийшли в захват від такого вбрання. В коментарях вони написали, що вона приголомшливо виглядає.

Без нижньої білизни: Майлі Сайрус вразила фанатів відвертим вбранням (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/mileycyrus)

Нагадаємо, що Майлі Сайрус випустила знятий у Києві кліп.

Нагадаємо, раніше в Києві помітили популярну американську співачку Майлі Сайрус. Як пише видання Popcake, зірка відчула український борщ і випила горілки.

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