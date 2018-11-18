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Ніна Матвієнко розповіла, що її дратує в своїй професії (відео)

Lite » Зірки 18.11.2018 - 08:35

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Відома українська співачка і народна артистка Ніна Митрофанівна Матвієнко разом з багатьма іншими українськими зірками знялася для благодійного календаря "Щирі. Свята". Ніна Митрофанівна поділилася своїми враженнями Каті Осадчій, розповідається у "Світському житті".

Ніна Матвієнко зізналася, що її дратує в професії. Це фотосесії, бо вони вимагають занадто тривалу підготовку.

"Взагалі-то фотографуватися, одягати костюми, гримуватися — це все дуже набридливо і довго. Але, на подив, я налаштувалася на одне, а вийшло зовсім по-іншому. Все дуже швидко було, пунктуально", - поділилася Ніна Матвієнко.

Ніна Матвієнко розповіла, що її дратує в своїй професії (відео)

Ніна Матвієнко / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Також співачка розповіла про власні секрети краси. Саме Великдень і Покрови найулюбленіші її свята, бо рецепти краси у неї відповідають святковим ритуалам.

"На Покрову я обов'язково йду до церкви, на Великдень я йду на всеношну, дуже рідко таке буває, що не ходжу, це тільки коли хворію. І вранці ми, всі дівчата, вмиваємося червоними крашанками та святою водою, щоб моє біле личко було таке червоне, як яєчко і таке ж гладке", - поділилася Ніна Митрофанівна своїм святковим ритуалом.

Також ми писали, що 70-річна Ніна Матвієнко прокоментувала експерименти із зовнішністю.

Раніше Тоня Матвієнко зізналася, як познайомилася з Арсеном Мірзояном.

Відео: (video.rbc.ua)

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