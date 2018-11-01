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Ніна Матвієнко приміряла кожух на фото для "зоряного" благодійного календаря

Lite » Зірки 01.11.2018 - 16:43
Фото: Ніна Матвієнко (колаж РБК-Україна)
Фото: Ніна Матвієнко (колаж РБК-Україна)

Відома українська співачка вперше приєдналася до зйомок проекту "Щирі"

Відома українська співачка Ніна Матвієнко та ще 14 українських зірок взяли участь у створенні благодійного календаря "Щирі. Свята", який присвячений традиційному вбарнню та українським святам.

"Ми реалізовуємо проект "Щирі. Свята" в партнерстві з музеєм Івана Гончара для благодійної цілі, — розповідає організатор проекту Наталія Кравець. — Вперше до проекту "Щирі" приєдналася Ніна Матвієнко. Для сім'ї співачки цей проект і підтримка музею дуже важлива, адже Іван Гончар — батько її чоловіка і дідусь дітей. Ми раді, що в третій раз проект "Щирі" об'єднує небайдужих людей навколо українських цінностей та традицій."

Автентичне вбрання та атрибути Ніни Матвієнко присвячені народним традиціям на Святого Миколая. Саме тому на сторінках календаря героїню можна буде побачити в грудні.

Ніна Матвієнко приміряла кожух на фото для &quot;зоряного&quot; благодійного календаря

Фото: Ніна Матвієнко (прес-служба)

Спеціально для календаря Ніну Матвієнко одягли в елегантну бордову намітку і полтавський кожух, вишитий вовняними нитками "гарусом". На Полтавщині такі вишиті кожухи батьки готували дочки до весілля, щоб у майбутньому, вже у статусі заміжньої жінки, вона носила його як святковий верхній одяг.

 

Фото: Ніна Матвієнко (прес-служба)

"Раніше вірила в існування міфічного "спільного" українського костюма, — зізнається Ніна Митрофанівна. — Думала, що український національний костюм один на всю країну. А, виявляється, скільки областей і районів існує, стільки і різновидів одягу. Кожен куточок країни - це неповторність, особливість. І настрій і костюми, і типажі. Якщо ми і відрізняємося від світу чимось хорошим, то це щирістю, любов'ю і відвертістю, якої немає більше ніде."

Завдяки родині Гончарів артистка дізналася, що традиційні вбрання відрізняються і кожен український регіон має своє бачення народного строю. Так, на сторінках календаря “Щирі. Свята" вбрання з Західного Поділля, Покуття, Середньої Наддніпрянщини, Гуцульщини та Галичини.

 

Фото: Ніна Матвієнко (прес-служба)

“Зараз стало набагато більше благодійних проектів, з'явилася потреба з боку соціуму в них. Що це змінило? Насамперед, нас, — ділиться думками Ніна Матвієнко. — Ми стали щирими, добрими, прихильними до подвигів, обумовлених і розумом, і серцем."

Нагадаємо, Джамала вразила красою на фото для календаря "Щирі. свята".

Крім того, "зоряному" благодійному календарі знялася вокалістка популярної групи ONUKA Ната Жижченко і вокалістка мегапопулярної групи KAZKA Олександра Зарицька.

Додамо, що 14 листопада в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара" відкриється виставка проекту "Щирі". А допомогти музею і замовити благодійний календар можна вже зараз за адресою.

Відео: РБК-Україна

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