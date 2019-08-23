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"Німфа морів": Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.08.2019 - 10:56
"Німфа морів": Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів
Фото: Сніжана і Сергій Бабині (instagram.com/babkin_official)

Разом з новонародженим сином сімейство відпочиває в Італії

Всього два місяці тому український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана стали батьками в третій раз - у них народився синочок Єлисей. Подружжя вирішили, що вони цілком заслужили відпустку, і вирушили на Сардинію разом з дітьми, включаючи новонародженого малюка. Раніше Сніжана розповіла, як пройшов переліт з дитиною і поділилася корисними порадами.

Артисти в захваті від краси і неймовірно бірюзової води італійського курорту і з задоволенням діляться в мережі барвистими знімками. Так, Бабкіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram ефектне фото, на якому вона зображена на носі яхти в цілісному чорному купальнику. Варто відзначити, що мама трьох дітей знаходиться в прекрасній формі всього через два місяці після пологів!

"50 відтінків мого улюбленого", - прокоментувала Сніжана.

&quot;Німфа морів&quot;: Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Фото: Сніжана Бабкіна (instagram.com/snezhana_babkina)

Підписники залишили безліч теплих відгуків, захоплюючись красою і фігурою Бабкіної, а також приголомшливим морським видом.

  • Колір води і справді неймовірний! Синій оксамит
  • Сніжана, ви завжди така природна. Не втрачайте цієї якості
  • Красуня
  • Ви дивно прекрасні! І Ви в прекрасній формі
  • Яка красуня, і хіба скажеш, що породила вже трьох дітей?
  • Німфа морів!
  • Божественна рапсодія!
  • Про, Mamma Mia!!! Яка блакить!!! Море просто захоплення!!! І красуня в чорному купальнику теж!!!
  • Яка гарна
  • Сніжана, Ви як афродіта
  • Здається, вже повернулася у форму?
  • Божественна жінка

&quot;Німфа морів&quot;: Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів&quot;Німфа морів&quot;: Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Скріншот коментарів (instagram.com/snezhana_babkina)

До речі, раніше Сніжана показала ще кілька яскравих кадрів - приміром, романтичне фото поцілунку з чоловіком прямо в бірюзовій воді, а також знімок з малюком Єлисеєм.

&quot;Німфа морів&quot;: Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів&quot;Німфа морів&quot;: Сніжана Бабкіна вразила фігурою після пологів

Фото: Сніжана і Сергій Бабині (instagram.com/snezhana_babkina)

Варто відзначити, що перші кадри зоряного відпочинку на Сардинії музикант Сергій Бабкін вже опублікував у своєму профілі. Фото такі яскраві, що виглядають, як вітальна листівка, а також прихильниці творчості Сергія зазначили, що у нього непоганий прес на пляжних знімках.

Читайте також, як Сергій Бабкін розчулив мережу "музичним" вечором з синочком.

"Щастя в дрібницях": Сергій Бабкін вразив розслабленим відпочинком на Сардинії "Єлисей-мандрівник": Сніжана Бабкіна дала поради для легкого перельоту з немовлям
Новини України Сергій БабкінфигураСнежана Бабкина
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