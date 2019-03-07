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Ніжності немає меж: загадкова Тіна Кароль здивувала сумним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 15:21
Ніжності немає меж: загадкова Тіна Кароль здивувала сумним фото
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль, як зазвичай, приміряла вбрання від українських брендів

Тіна Кароль підкорила шанувальників черговим чуттєвим образом. При цьому раніше відома співачка вже показувала фото з цієї фотосесії. І якщо раніше Кароль поставала перед шанувальниками усміхненою і романтичною, то на новому фото співачка показала себе в іншому образі — задумливою і трохи сумною, але все такою ж привабливою.

На фото Тіна Кароль, яка до цього показала розкішні форми в короткому топі, позує, сидячи на підлозі. На співачці — повітряний топ кольору слонової кістки на тонких шлейках, декорований ніжними оборками. До речі, на офіційному сайті бренду (FLOW THE LABEL) вартість такого топа становить $385.

Також доповнює образ атласна спідниця від дизайнера Івана Фролова (бренд FROLOV). На ніжках — відкриті босоніжки на високій шпильці.

Як зазвичай, у макіяжі Тіни основний акцент зроблений на соковиті червоні губи. Волосся зачесане на один бік ніжними хвилями.

Романтична Тіна Кароль

Романтична Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль прийшли в захват від різноманітності своєї улюблениці.

  • "Найкрасивіша у всьому світі"
  • "Ніжності немає меж"
  • "Моя шикарна королева"
  • "Це неймовірна красуня наша"
  • "Ти найчарівніша і найпривабливіша дівчина"
  • "Кожна нова фотка - нові шпалери на телефоні"
  • "Обажаю вас за новизну і натхнення. Такі розкішні хвилясті тканини, здається і ви струитесь разом з ними. Сама весна і свіжість. Тепер хочу таку блузку"
  • "Ти як завжди, дуже красива"
  • "Життя прекрасне, тому що Тіна є"
  • "Наша Незрівнянна красуня"
  • "Втомилася. Вирішила посидіти. Вийшла офігенна фотка"
  • "Ви просто нереально класна і дуже красива"

Також відзначимо, що раніше Тіна публікувала цілу серію знімків з цієї фотосесії.

Стильна Тіна Кароль

Тіна Кароль

Ніжності немає меж: загадкова Тіна Кароль здивувала сумним фото

Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

До речі, до цього Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді.

Леді-вамп: Тіна Кароль продовжує спокушати фанів новим образом з Голос країни Втілення ніжності: Тіна Кароль зачарувала мережу пронизливим фото
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