Ніжності немає меж: загадкова Тіна Кароль здивувала сумним фото

Кароль, як зазвичай, приміряла вбрання від українських брендів
Тіна Кароль підкорила шанувальників черговим чуттєвим образом. При цьому раніше відома співачка вже показувала фото з цієї фотосесії. І якщо раніше Кароль поставала перед шанувальниками усміхненою і романтичною, то на новому фото співачка показала себе в іншому образі — задумливою і трохи сумною, але все такою ж привабливою.
На фото Тіна Кароль, яка до цього показала розкішні форми в короткому топі, позує, сидячи на підлозі. На співачці — повітряний топ кольору слонової кістки на тонких шлейках, декорований ніжними оборками. До речі, на офіційному сайті бренду (FLOW THE LABEL) вартість такого топа становить $385.
Також доповнює образ атласна спідниця від дизайнера Івана Фролова (бренд FROLOV). На ніжках — відкриті босоніжки на високій шпильці.
Як зазвичай, у макіяжі Тіни основний акцент зроблений на соковиті червоні губи. Волосся зачесане на один бік ніжними хвилями.
Романтична Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники Кароль прийшли в захват від різноманітності своєї улюблениці.
Також відзначимо, що раніше Тіна публікувала цілу серію знімків з цієї фотосесії.
Стильна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
До речі, до цього Тіна Кароль зачарувала пишним бюстом в облягаючому боді.