ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.08.2019 - 10:59
Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Співачка позувала у мереживній сукні білизняного стилю, оголивши ніжки

Тіна Кароль останнім часом спокушає шанувальників результатами своєї чуттєвої фотосесії на березі океану, розбурхуючи уяву кожен раз новим пляжним фото у відвертих образах. Фани навперебій стверджують, що пікантна серія встигла стати їх улюбленою, адже поп-діва розкрилася перед камерою з нового боку. Співачка вирішила розбавити гарячий контент на своїй сторінці ніжним і чуттєвим фото, на якому постала перед шанувальниками у вбранні у своєму улюбленому білизняному стилі. Відповідне фото вона розмістила в Instagram.

На знімку Тіна сидить на камені біля самої кромки океану. На зірці – легке плаття в білизняному стилі з мереживом і тонкими бретелями. Вона прийняла витончену позу і заворожено дивиться вдалину. Скоріш за все, кадр був зроблений на заході сонця, адже далеко, на лінії горизонту видніються вогні.

Співачка вирішила не залишати жодних підписів до знімка, а обмежилася лише відміткою фотографа.

Ніжна русалка: Тіна Кароль заворожила чуттєвим фото на березі океану

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Схвальні відгуки від захоплених шанувальників, яких у співачки у соцмережі вже більше мільйона, не змусили себе довго чекати.

  • Королева, ти як завжди прекрасна
  • Про що задумалася, мрія?
  • Дуже гарна
  • Наше сонечко
  • Русалонька
  • Мрійлива русалонька
  • Гарненька
  • Чарівно!
  • Яка чуттєва краса
  • Прекрасна Тіна
  • Супер ніжна, Тіна
  • Тіна, ви Прекрасна Жінка
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль підкорила магнетичним поглядом на чуттєвих пляжних фото. Співачка позувала у кроп-топі і коротких шортах, що підкреслили її спокусливі вигини.

Нагадаємо, що Тіна Кроль заінтригувала чуттєвим ефектним відео з бекстейджа пляжної фотосесії, зробленої в США.

"Мені не соромно": Тіна Кароль показала пружні сідниці на відвертих фото "Не перестаєш дивувати": чарівна Кароль обпекла магнетичним поглядом
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся