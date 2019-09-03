ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.09.2019 - 16:28
Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками
MARUV (фото: instagram.com/alisha_zablockaya)

Шанувальники MARUV підкреслили, що дивляться шоу тільки заради своєї улюблениці

MARUV (Анна Корсун) вирішила ще раз нагадаємо своїй багатотисячній армії шанувальників про минулий другий ефір шоу Танці з зірками 2019, який відбувся 1 вересня і залишив після себе низку "спорів". Нагадаємо, що проект залишила пара TAYANNA та Ігор Кузьменко. Співачка залишила пост, в якому зазначила, що "всесвіт знає трохи більше і вносить свої корективи в наші плани". Звичайно ж, шанувальники співачки підкреслили, що вона повинна була залишитися в проекті!

Ну а MARUV зі своїм партнером, танцюристом JAY залишається у п'ятірці лідерів. Хоча другий ефір змістив пару з третього місця на п'яте (за результатами голосування членів журі)! Так, під час першого ефіру MARUV і JAY представили виступ з сучасним танцем Vogue. А ось під час другого ефіру їм дісталася класика - віденський вальс.

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Танці з звезадми 2019: результат голосування журі другого ефіру (1 вересня)

Примітно, що навіть вальс Корсун танцювала в "традиційному" для себе вбранні. Співачка вийшла на паркет в чорному латексному комбінезоні, який екстремально облягав її форми. Також танцювальний наряд доповнювала оригінальна накидка-сукня в мереживах, що доповнювало образу невагомості.

На своїй сторінці в мережі instagram MARUV опублікувала серію фото в цьому вбранні.

“Це був другий прямий ефір. Спасибі всім за вашу підтримку. Побачимося в наступну неділю", - підписала фото Анна Корсун.

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Стильна MARUV під час другого ефіру Танці з зірками 2019 (фото: Олег Фенікс)

Шанувальники співачки також поспішили прокоментувати її нові фото. Як звичайно, багато відзначили, що "дивляться шоу тільки заради неї".

  • "Шоу Танці дивилася пару раз перший і другий сезон, а зараз тільки заради Maruv, все, Анюта, ми твої"
  • "Красуня, дуже чекаю наступного випуску"
  • "Дуже красива з легким макіяжем"
  • "Порви їх всіх на танцполі"
  • "Марув, ти була просто шикарна, краще всіх, шикарний танець був, бажаю тобі успіхів у подальших танцях і перемогти тобі"
  • "Найцікавіший учасник в цьому сезоні"
  • “Крута!! Сама шикарна!"

Ніжна, але смілива: MARUV показала унікальні кадри другого ефіру Танці з зірками

Скріншот коментарів: instagram.com/maruvofficial

MARUV і JAY – Віденський вальс – Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська захопила заявою під час ефіру Танці з зірками. Народна артистка України побувала на другому ефірі. І наголосила, що хотіла б знову повернутися на паркет!

Також під час другого ефіру Олег Винник зробив Різатдіновій привабливу пропозицію!

"Не живу, не дихаю": Олена Кравець зізналася в любові відомій поетесі (відео) "Дуже переживаю": MARUV відверто розповіла про труднощі на Танцях з зірками
Новини України Танцы со звездамиMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся