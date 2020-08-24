Неймовірно мило! Білик у відвертому міні з несподіваним принтом душевно привітала українців

Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка разом з колегою виконала традиционую святкову українську пісню

Ірина Білик разом з безліччю колег-зірок у День Незалежності України взяла участь у святковому концерті, який відбувся в понеділок, 24 серпня на Софійській площі в Києві. Вона оригінально привітала українців зі святом, а допоміг їй у цьому співак Олександр Пономарьов.

Артисти зняли відео на території заповідника Софія Київська і заспівали для шанувальників знакову композицію.

"Дорога Україно! Зі Святої Софії хочу привітати тебе з днем народження, з Днем Незалежності", - звернувся до українців, сидячи за роялем прямо на вулиці, співак і заспівав під акомпанемент віолончелістів разом Іриною традиційну святкову українську пісню "Многая літа!".

Окремо варто сказати про образі Ірини. Вона постала перед шанувальниками у маленькій чорній сукні з принтом у вигляді портрета Лесі Українки і доповнила лук ботфортами і капелюхом, а також стильним піджаком оверсайз. Ідеально випрямлені біляве волосся і макіяж з акцентом на очі стали ефектним завершенням гармонійного і зухвалого образу.

Шанувальники артистів прийшли в захват від їх душевного дуетного експромту.

Дуже красиво

Класно! Супер!

Як красиво, талановито

Неймовірно цікаве відео

Зі Святом і Вас! Яка гарна пара

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик показала яскравий відпочинок з молодшим сином Табрізом в Туреччині.