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Неймовірно мило! Білик у відвертому міні з несподіваним принтом душевно привітала українців

Понеділок 24 серпня 2020 16:38
Неймовірно мило! Білик у відвертому міні з несподіваним принтом душевно привітала українців
Ірина Білик (фото: instagram.com/bilyk_iryna)
Автор: Lite

Співачка разом з колегою виконала традиционую святкову українську пісню

Ірина Білик разом з безліччю колег-зірок у День Незалежності України взяла участь у святковому концерті, який відбувся в понеділок, 24 серпня на Софійській площі в Києві. Вона оригінально привітала українців зі святом, а допоміг їй у цьому співак Олександр Пономарьов.

Артисти зняли відео на території заповідника Софія Київська і заспівали для шанувальників знакову композицію.

"Дорога Україно! Зі Святої Софії хочу привітати тебе з днем народження, з Днем Незалежності", - звернувся до українців, сидячи за роялем прямо на вулиці, співак і заспівав під акомпанемент віолончелістів разом Іриною традиційну святкову українську пісню "Многая літа!".

Окремо варто сказати про образі Ірини. Вона постала перед шанувальниками у маленькій чорній сукні з принтом у вигляді портрета Лесі Українки і доповнила лук ботфортами і капелюхом, а також стильним піджаком оверсайз. Ідеально випрямлені біляве волосся і макіяж з акцентом на очі стали ефектним завершенням гармонійного і зухвалого образу.

Шанувальники артистів прийшли в захват від їх душевного дуетного експромту.

  • Дуже красиво
  • Класно! Супер!
  • Як красиво, талановито
  • Неймовірно цікаве відео
  • Зі Святом і Вас! Яка гарна пара

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик показала яскравий відпочинок з молодшим сином Табрізом в Туреччині.

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Новини України Ірина Білик
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