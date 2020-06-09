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Неймовірна Різатдінова поділилася лайфхаком, який допоможе сісти на шпагат

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 11:58
Неймовірна Різатдінова поділилася лайфхаком, який допоможе сісти на шпагат
Анна Різатдінова навчила швидко сідати на шпагат (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Швидко навчитися сідати на шпагат можна, якщо слідувати порадам Анни Різатдінової

Знаменита гімнастка Анна Різатдінова розповіла про те, як швидко сісти на шпагат. Красуня-чемпіонка пояснила деякі моменти в прямому ефірі в Instagram програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна"

"Поздовжній і поперечний шпагати - це, в принципі, одне й те саме. Якщо ви розтягнете м'язи під колінами, то ви сядете як на поздовжній, так і на поперечний шпагат", - сказала спортсменка.

Проте, щоб не травмувати м'язи, важливо правильно займатися.

"Зайдіть на мою сторінку, де у сторіз є тренування, яка складається з 10 вправ", - порадила Анна.

Але тим, хто загорівся бажанням сісти на шпагат за тиждень, краще запастися терпінням, тому що семи днів явно буде мало.

"Якщо щодня тренуватися, то піде десь місяць, перш ніж ви сядете на шпагат. Деякі люди хочуть зробити це за тиждень. Так не вийде. Розтяжка вимагає постійних повторень. Тобто ніяких пауз", - сказала олімпійська чемпіонка.

Також Анна пояснила, чому так важливо тренуватися щодня.

"Якщо м'язи три дні відпочили - все, вони вже не такі еластичні. М'язи вже забули, що від них хотіли кілька днів тому. Бажання сісти на шпагат вимагає щоденної роботи над собою. Без перерв. Тому заходьте на мою сторінку і користуйтеся", - порадила Різатдінова.

Неймовірна Різатдінова поділилася лайфхаком, який допоможе сісти на шпагат

Анна Різатдінова сама легко сідає на шпагат (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Раніше ми розповідали, що Анна Різатдінова у стильному вбранні позувала біля смітника.

Також Різатдінова поділилася секретами стрункості і схуднення на карантині.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України Анна Ризатдинова
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