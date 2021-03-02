Несіть вогнегасник: гаряча Кароль у білизні і панчохах звела з розуму ідеальною фігурою (відео)

Відома українська співачка Тіна Кароль опублікувала спокусливий відеоролик, на якому кокетує з глядачами у відвертому вбранні. Артистка продемонструвала всі достоїнства фігури, затримавши на собі погляди всієї своєї аудиторії та викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Відеоролик Тіна Кароль опублікувала на своїй сторінці в Instagram .

Для запису ролика артистка приміряла панчохи з назвою її хіта "Скандал", а також стягуючу білизну. При цьому відео, попри відкритий образ, вийшло не вульгарним, а сексуальним в позитивному ключі. Кокетлива посмішка, правильні пози та природність допомогли артистці вкрасти серця користувачів мережі.

В коментарях вважають, що відео вийшло дуже спокусливим.

Ось це поворот.

Тіна, горить, як вогонь.

Топ, вогонь!

Неймовірна.

Тіночка, ви шикарна! Наскільки ж у вас поєднуються ніжність і зухвалість! Жінка-мрія просто!!! Я вами захоплююся.

Божееее.

Гаааарнааа.

Посмішка.

Втілення жіночності, сексуальності та краси.

Пожежа.

Скріншоти (instagram.com/tina_karol)