Була нещасною коханкою: переможниця Холостяк-10 розповіла про романи з одруженими чоловіками

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина зізналася, що під час навчання у неї був багатий і невільний шанувальник

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова нещодавно зізналася, що більше не самотня - дівчина зустрічається з чоловіком, який старший за неї на 20 років і балує її дорогими подарунками. До речі, раніше він був одружений - і це не перші стосунки гімнастки з невільним чоловіком. Про це сама Даша розповіла в YouTube-проекті "Без комплексів".

У розмові 23-річна дівчина розговорилася і повідала, що раніше у неї було кілька романів з одруженими чоловіками. Перший вона закрутила ще під час навчання в театральному.

"У кінці навчання в університеті мені захотілося хорошого життя. Я хотіла зустрічатися з багатим чоловіком, розповідати подружкам про наші таємні зустрічі. На останньому курсі почала їздити до Києва кожні вихідні (Даша вчилася в Харкові, — прим. ред.), там познайомилася з чоловіком. Йому тоді було 35 років, а мені 20", — поділилася переможниця Холостяка.

Відео: YouTube/Олицкая

Дівчину не бентежила різниця у віці, адже вона була закохана. Проте пізніше Ульянова зрозуміла, що жила ілюзіями.

"Це була моя перша любов. Він мені давав гроші і мені це подобалося. Правда, не сильно багато, місяць максимум тисячу. Але я не могла ні подзвонити, ні приїхати, ні просто поспати з ним разом. Всі ми хочемо бути коханими. Коли рожеві окуляри злетіли, зрозуміла, що я нещасна коханка", — розповіла Даша.

Даша Ульянова любить приміряти пікантні образи (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Пізніше вона поїхала на роботу в Китай, де почала сама заробляти гроші і в цілому подорослішала. А коли повернулася в Україну, зрозуміла, що розлюбила того чоловіка, але тут же, за її зізнанням, наступила на ті ж граблі і знову почала зустрічатися з одруженим.

"Мій наступний чоловік теж був одружений — він приховував свою дружину, але мені все й так було зрозуміло. Він теж був постарше, не атлетичної статури, з животиком, але я не звертала на це уваги. Мене підкорила його чоловіча харизма — пожартує, і я відразу сміюся. Зрештою, ці відносини теж зійшли нанівець", - зізналася дівчина.

Нагадаємо, переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова розсекретила нового коханого, який набагато старший за неї.