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"Неповторна": Джамала з закритими очима зачарувала шанувальників романтичним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.07.2019 - 16:41
"Неповторна": Джамала з закритими очима зачарувала шанувальників романтичним фото
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала вперше представити живе виконання нової дуетної пісні!

Джамала напередодні свого виступу на музичному фестивалі Atlas Weekend в Києві вирішила нагадати шанувальникам про таку важливу подію. При цьому зробила це співачки традиційним для себе способом, опублікувавши дуже душевне фото і пост, які зворушили фоловерів Джамали.

Так, на своїй nstagram-сторінці українська виконавиця опублікувала глянсове фото, на якому позує з закритими очима. На співачці - білосніжна блузка-корсет зі шнурівкою спереду. Довгі рукави декоровані об'ємними ліхтариками, що додає образу романтичності і легкості. Випрямлене волосся. Макіяж співачки зроблений з акцентом на очі і губи - все виконано в ніжних рожевих відтінках.

“Я вже в передчутті сьогоднішнього виступу на @atlasweekend. Повірте, це буде круто! Крутий саунд, ваші улюблені пісні і, звичайно, live презентація запальної "Крок" разом з @cape_cod. Все це про сьогоднішній незабутній вечір.Не пропустіть, почало вже о 19:00 на West Stage. До зустрічі!" - підписала фото Джамала.

&quot;Неповторна&quot;: Джамала з закритими очима зачарувала шанувальників романтичним фото

Романтична Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що буквально кілька днів тому, 5 липня Джамала презентувала нову пісню під назвою "Крок". Композиція була записана в дуеті з музыкнатом Максимом Сікаленко (Cape COD). При цьому на даний момент ще не було живого публічного виконання цієї пісні. Все трапиться саме на сцені Atlas Weekend.

Шанувальники співачки також поспішили залишити свої коментарі під її новим фото:

  • "Готовність номер один"
  • "Красуня"
  • “Який чудовий образ! Неповторна Джа!"
  • "Вау, яка гарна"
  • "Таке гарне фото, Джамала!!"

&quot;Неповторна&quot;: Джамала з закритими очима зачарувала шанувальників романтичним фото

Скріншот комеентариев: instagram.com/jamalajaaa

&quot;Неповторна&quot;: Джамала з закритими очима зачарувала шанувальників романтичним фото

Скріншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала показала "кращого друга" синочка Еміра-Рахмана під час сімейної прогулянки. Співачка з чоловіком і сином вийшли на дитячий майданчик. І Джа поспішила зняти кілька фото і відео. При цьому Емір намагається вести себе самостійно.

Відзначимо, що останнім часом співачка все частіше і частіше радує шанувальників сімейними фото і відео. Одна з недавніх фотосесій виконавиці буквально викликала фурор в мережі. Так, Джамала зворушила сімейною фотосесією в лавандовому полі

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Новини України певецДжамала
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