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"Несподівано і приємно": Олег Винник відреагував на звання "Співака року"

Lite » Зірки 02.12.2018 - 16:40
"Несподівано і приємно": Олег Винник відреагував на звання "Співака року"
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Виконавець подякував усім своїм фанатів

Популярний український співак Олег Винник емоційно відреагував на отримання титулу "Співак року". Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Дякуємо, Україна, М1 Music Awards. Несподівано і приємно", - сказав він.

Звернемо увагу, що виконавець також опублікував кілька знімків зі сцени в той момент, як він отримував нагороду. При цьому фанати Винника поспішили закидати його компліментами.

&quot;Несподівано і приємно&quot;: Олег Винник відреагував на звання &quot;Співака року&quot;

Фото: Олег Винник отримав престижну нагороду (instagram.com/olegg.vynnyk)

"Ви справді заслужили цю нагороду. Так тримати. Спасибі вам за ці чудові пісні. І просто за те, що ви з нами", - сказала користувач Юлія Бойко

"Вітаю. Ви однозначно заслуговуєте", - підкреслила юзер Марина Костюк.

"Мої вітання. Ви найкращий, самий улюблений", - сказала користувач Маріанна Михайлюк.

&quot;Несподівано і приємно&quot;: Олег Винник відреагував на звання &quot;Співака року&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)

До речі, ми писали про те, що Олег Винник зібрав аншлаг у Білорусі.

Нагадаємо, відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів, як умовив Олега Винника знятися в кіно.

Відео: РБК-Україна

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