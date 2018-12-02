"Несподівано і приємно": Олег Винник відреагував на звання "Співака року"

Виконавець подякував усім своїм фанатів
Популярний український співак Олег Винник емоційно відреагував на отримання титулу "Співак року". Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.
"Дякуємо, Україна, М1 Music Awards. Несподівано і приємно", - сказав він.
Звернемо увагу, що виконавець також опублікував кілька знімків зі сцени в той момент, як він отримував нагороду. При цьому фанати Винника поспішили закидати його компліментами.
Фото: Олег Винник отримав престижну нагороду (instagram.com/olegg.vynnyk)
"Ви справді заслужили цю нагороду. Так тримати. Спасибі вам за ці чудові пісні. І просто за те, що ви з нами", - сказала користувач Юлія Бойко
"Вітаю. Ви однозначно заслуговуєте", - підкреслила юзер Марина Костюк.
"Мої вітання. Ви найкращий, самий улюблений", - сказала користувач Маріанна Михайлюк.
Скріншот коментарів (instagram.com/olegg.vynnyk)
До речі, ми писали про те, що Олег Винник зібрав аншлаг у Білорусі.
Нагадаємо, відомий український ведучий Юрій Горбунов розповів, як умовив Олега Винника знятися в кіно.
Відео: РБК-Україна