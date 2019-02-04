"Незвичайна жінка": Анна Седокова розчулила зворушливим фотосетом з сином

Співачка запропонувала прихильникам вибрати наймиліше фото з Гектором

Популярна певица Анна Седокова, которая недавно взудоражила сеть пикантным нарядом, соблазнительно обнажающим бедра, показала трогательное совместное фото с сыном Гектором. Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Улыбчивая Анна крепко обнимает малыша, который смешно кривляется на камеру. Акцент в макияже многодетной роскошный мамы сделан на глаза, а крупные серьги и приспущенный с плечей топ делают ее похожей на горячую итальянку.

"Сейчас за окном такая "прекрасная" погода, что я уже 6 раз посмотрела билеты в разные направления , а я могу, ведь мы абсолютно свободны и с визами у нас все в порядке!" - похвасталась артистка и предложила поклонникам выбрать, какое из трех фото им нравится больше всего.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Подписчики Анны признались, что все кадры восхищают их в одинаковой степени и выбрать какой-то один крайне сложно. Также они пришли в восторг от звездной мамы и ее прекрасного сыночка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Анна, вы прекрасны", "Чудный мальчик. И ты, Аня, чудесная необыкновенная женщина", "Все красивые и душевные фото!", "Анечка, ваша семья меня очень радует, я очень люблю следить за вами, наблюдать, как растут ваши детки, и слежу за вашим творчеством!", "Вы такие хорошие, милые, красивые-красивые", - не уставали восхищаться комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова подогрела интерес поклонников откровенным нарядом, под которым они не заметили наличие белья.

К слову, Анна Седокова не стесняется демонстрировать свои аппетитные формы на публике. Так, она раззадорила фанов снимком в пикантном красном платье с экстремальным декольте, максимально открывающем взору ее пышный бюст.

Видео: РБК-Украина