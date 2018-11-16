"Незвично": Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням

Знімок зроблений в Лас-Вегасі на музичній церемонії
Українська pop / r'n'b-співачка, актриса і ведуча, яка вразила "леопардовим" образом, Настя Каменських постала перед шанувальниками у блискучому вбранні на музичній церемонії. Відповідні знімки опубліковані у Instagram.
На фото Настя демонструє довге закрите сукня, прикрашена сріблястими паєтками. Знімки зроблені на церемонії вручення Премії Латинської Академії звукозапису в номінації "Людина року".
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Шанувальникам сподобалося плаття, проте знайшлися і недоброзичливці. Під знімком з Потапом користувачі знову почали будувати припущення, що пара зустрічається:
Скріншот коментарів: (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, що наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі.
Раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.
До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".
Відео: РБК-Україна