"Незвично": Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Знімок зроблений в Лас-Вегасі на музичній церемонії

Українська pop / r'n'b-співачка, актриса і ведуча, яка вразила "леопардовим" образом, Настя Каменських постала перед шанувальниками у блискучому вбранні на музичній церемонії. Відповідні знімки опубліковані у Instagram.

На фото Настя демонструє довге закрите сукня, прикрашена сріблястими паєтками. Знімки зроблені на церемонії вручення Премії Латинської Академії звукозапису в номінації "Людина року".

Фото: (instagram.com/kamenskux)

Шанувальникам сподобалося плаття, проте знайшлися і недоброзичливці. Під знімком з Потапом користувачі знову почали будувати припущення, що пара зустрічається:

Скріншот коментарів: (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що наряд Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі.

Раніше ми писали, що Сергій Притула пробував спокусити Настю Каменських на сольну кар'єру.

До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".

Відео: РБК-Україна