"Немислиме бажання тепла": Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото

Співачка зізналася, що з нетерпінням чекає настання весни
Українська поп-діва Тіна Кароль, яка раніше зробила несподіване особисте визнання, підкорила шанувальників ніжним чорно-білим знімком. Чуттєве літнє фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також зізналася. що вже ледь може дочекатися теплої пори.
На знімку Тіна в білому сарафані з дрібним принтом сидить за столиком в саду, загадково посміхаючись і задумливо дивлячись у далечінь. Кадр явно був зроблений влітку.
"Немислиме бажання тепла, сонця і весни. Кокетства і вогнику в очах! А ви як відчуваєте?" - прокоментувала Кароль.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники залишилися в захваті від образу виконавиці і атмосферного фото, багато відзначили, що також дуже скучили по теплу і чекають весни.
"Величезне бажання зануритися у весняний, а головне сонячний день. Вогник в очах з'являється при вигляді твоїх чистих очей, твоїх пісень в плеєрі, ти народжуєш в мені цей вогник, цю іскру";
"Як ніби Аліса в країні чудес";
"Теж вже хочеться тепла і сонечка, а поки зігріваємося вашим теплом, красуня";
"Мені вистачить побачити тебе знову,і я відразу відчую тепло, тому що ти-сонечко";
"Нехай цей вогник у очах буде завжди з тобою я так люблю тебе таку теплу, сонячну і рідну";
"Ох, так це ще не кінець фотосету? Кокетка-кокетка";
"Від вашого фото надзвичайно віє теплом і сонечком, як влітку!" - пишуть користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, в мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль. Шанувальники відомої української співачки бурхливо обговорюють зовнішність дівчини зі Львова, яка дуже схожа на артистку - декому здається, що схожості немає.
Ми також писали про те, що Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото.
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Тіна Кароль: біографія відео: РБК-Україна)