"Немислиме бажання тепла": Тіна Кароль захопила чуттєвим літнім фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка зізналася, що з нетерпінням чекає настання весни

Українська поп-діва Тіна Кароль, яка раніше зробила несподіване особисте визнання, підкорила шанувальників ніжним чорно-білим знімком. Чуттєве літнє фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також зізналася. що вже ледь може дочекатися теплої пори.

На знімку Тіна в білому сарафані з дрібним принтом сидить за столиком в саду, загадково посміхаючись і задумливо дивлячись у далечінь. Кадр явно був зроблений влітку.

"Немислиме бажання тепла, сонця і весни. Кокетства і вогнику в очах! А ви як відчуваєте?" - прокоментувала Кароль.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники залишилися в захваті від образу виконавиці і атмосферного фото, багато відзначили, що також дуже скучили по теплу і чекають весни.

"Величезне бажання зануритися у весняний, а головне сонячний день. Вогник в очах з'являється при вигляді твоїх чистих очей, твоїх пісень в плеєрі, ти народжуєш в мені цей вогник, цю іскру";

"Як ніби Аліса в країні чудес";

"Теж вже хочеться тепла і сонечка, а поки зігріваємося вашим теплом, красуня";

"Мені вистачить побачити тебе знову,і я відразу відчую тепло, тому що ти-сонечко";

"Нехай цей вогник у очах буде завжди з тобою я так люблю тебе таку теплу, сонячну і рідну";

"Ох, так це ще не кінець фотосету? Кокетка-кокетка";

"Від вашого фото надзвичайно віє теплом і сонечком, як влітку!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, в мережі знайшли "двійника" Тіни Кароль. Шанувальники відомої української співачки бурхливо обговорюють зовнішність дівчини зі Львова, яка дуже схожа на артистку - декому здається, що схожості немає.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль схвилювала шанувальників "молящим" фото.

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Тіна Кароль: біографія відео: РБК-Україна)