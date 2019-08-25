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"Трошки ринопластики і красива": Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.08.2019 - 13:04
"Трошки ринопластики і красива": Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча поцікавилася думкою фанатів про пластичні операції

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала, з ким їздить по Україні на маршрутці в рамках свого нового тревел-шоу "LeМаршрутка", відома своїм почуттям гумору і вмінням посміятися в тому числі і над собою. Саме за це, а також простоту і прямоту її люблять мільйони українців. У своїй новій публікації в Instagram ведуча вразила фанів змінами у своїй зовнішності, а також задала їм важливе питання.

На фото Леся постала в окулярах і...свинячим п'ятачком замість носа! Артистка пожартувала, що все це результати ринопластики і вже тепер вона красуня. Також вона поцікавилася у підписників їх ставленням до пластичних операцій.

"Приветики! Трошки ринопластики і красіва. Якщо б вам запропонували безкоштовну пластичну операцію, що б ви вибрали? ніс або цицьки? І хто проти?" - написала весела Нікітюк.

&quot;Трошки ринопластики і красива&quot;: Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Трохи пізніше вона додала ще й здивований коментар: "Реально всі за цицьки??"

&quot;Трошки ринопластики і красива&quot;: Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловери оцінили смішну публікацію Нікітюк і з гумором підійшли до написання відгуків. Деякі зазначили, що Леся дійсно помітно покращала!

  • Красива людина і з п'ятачком симпатична )))
  • Тобі йде )
  • боженьки, я реально злякалася, думала приросло, за невідомі гріхи
  • Ніс афігенний, шикарна робота, Лесю нічим не зіпсувати
  • Ти класна
  • Навіщо щось міняти мені здається краса повинна бути природною!!Але кому-то подобається і це їх вибір
  • Леся ти і так дуже красива!!!!! Навіщо тобі та пластику
  • Це дуже гарна рису в Людини не бояться над собою жартувати і посмиятися!!!!
  • Пятачмок)
  • Знову забули зробити макіяж
  • Яка розумна Пепа!

&quot;Трошки ринопластики і красива&quot;: Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк заворожила пляжними фото з Одеської області. Ведуча позувала на пляжі Тузловских лиманів в променях сонця, що минає, а пориви вітру красиво развевали її волосся.

До речі, Леся Нікітюк відверто зізналася в дитячих комплексах. З'ясувалося, що майбутня зірка була дуже невпевненою у собі через високий зріст.

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