"Трошки ринопластики і красива": Леся Нікітюк вразила змінами у зовнішності

Ведуча поцікавилася думкою фанатів про пластичні операції
Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала, з ким їздить по Україні на маршрутці в рамках свого нового тревел-шоу "LeМаршрутка", відома своїм почуттям гумору і вмінням посміятися в тому числі і над собою. Саме за це, а також простоту і прямоту її люблять мільйони українців. У своїй новій публікації в Instagram ведуча вразила фанів змінами у своїй зовнішності, а також задала їм важливе питання.
На фото Леся постала в окулярах і...свинячим п'ятачком замість носа! Артистка пожартувала, що все це результати ринопластики і вже тепер вона красуня. Також вона поцікавилася у підписників їх ставленням до пластичних операцій.
"Приветики! Трошки ринопластики і красіва. Якщо б вам запропонували безкоштовну пластичну операцію, що б ви вибрали? ніс або цицьки? І хто проти?" - написала весела Нікітюк.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Трохи пізніше вона додала ще й здивований коментар: "Реально всі за цицьки??"
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери оцінили смішну публікацію Нікітюк і з гумором підійшли до написання відгуків. Деякі зазначили, що Леся дійсно помітно покращала!
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, Леся Нікітюк заворожила пляжними фото з Одеської області. Ведуча позувала на пляжі Тузловских лиманів в променях сонця, що минає, а пориви вітру красиво развевали її волосся.
До речі, Леся Нікітюк відверто зізналася в дитячих комплексах. З'ясувалося, що майбутня зірка була дуже невпевненою у собі через високий зріст.