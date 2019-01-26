ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.01.2019 - 23:59
НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю
Еліна Світоліна (фото: РБК-Україна)

В цьому році дівчата позували у ванній

Чоловічий журнал XXL опублікував новий еротичний календар за 2019 рік. На обкладинці красується наша гордість - тенісистка Еліна Світоліна.

На сторінках журналу сказано, що вони вибрали 12 найкрасивіших і найсексуальніших дівчат України. Вони позували, приймаючи ванну, наповнену водою, що має різні відтінки, а також квітами, піною і навіть тенісними м'ячами.

Моделі, телеведучі, співачки, спортсменки красувалися на сторінках журналу.

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Тенісистка Еліна Світоліна на обкладинці

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Телеведуча Emma D

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Телеведуча Леся Нікітюк

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

DJ Nana

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Співачка Вікторія Смеюха ("НеАнгели")

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Модель Ольга Бурцева

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Співачка Слава Камінська ("НеАнгели")

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Тенісистка Еліна Світоліна

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Легкоатлетка Марина Бех

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Модель Анастасія Беліченко

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Валентина Назарчук

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Модель Валерія Рябченко

НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Модель Світлана Тимошевська

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Слава Камінська захопила мережу екстравагантним вбранням.

Також ми повідомляли, що Леся Нікітюк на Мальдівах порадувала фанатів свіжою фотографією, на якій похвалилася засмаглим тілом в купальнику.

Виглядає приголомшливо: Піппа Міддлтон знялася у різдвяній фотосесії Для журналу Playboy вперше знялася лиса модель
Новини України фотосессия
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся