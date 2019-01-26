НеАнгели, Нікітюк, Світоліна: парад зірок в еротичній фотосесії для чоловічого глянцю

Еліна Світоліна (фото: РБК-Україна)

В цьому році дівчата позували у ванній

Чоловічий журнал XXL опублікував новий еротичний календар за 2019 рік. На обкладинці красується наша гордість - тенісистка Еліна Світоліна.

На сторінках журналу сказано, що вони вибрали 12 найкрасивіших і найсексуальніших дівчат України. Вони позували, приймаючи ванну, наповнену водою, що має різні відтінки, а також квітами, піною і навіть тенісними м'ячами.

Моделі, телеведучі, співачки, спортсменки красувалися на сторінках журналу.

Тенісистка Еліна Світоліна на обкладинці

Телеведуча Emma D

Телеведуча Леся Нікітюк

DJ Nana

Співачка Вікторія Смеюха ("НеАнгели")

Модель Ольга Бурцева

Співачка Слава Камінська ("НеАнгели")

Тенісистка Еліна Світоліна

Легкоатлетка Марина Бех

Модель Анастасія Беліченко

Валентина Назарчук

Модель Валерія Рябченко

Модель Світлана Тимошевська

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Слава Камінська захопила мережу екстравагантним вбранням.

Також ми повідомляли, що Леся Нікітюк на Мальдівах порадувала фанатів свіжою фотографією, на якій похвалилася засмаглим тілом в купальнику.