ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Не так просто": Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 15:59
"Не так просто": Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко не очікувала, що і до питання декору потрібно підійти не менш відповідально

Регіна Тодоренко продовжує ділитися з шанувальниками новими деталями весілля. Нагадаємо, що Тодоренко і Влад Топалов пишно відсвяткували весілля ще 3 липня у Сорренто, Італія. Однак емоцій і вражень їм вистачить на все життя. А тем для постів – ще на рік вперед. Телеведуча так і зазначає, мовляв, трохи "понадоедает" зі свого весілля. А що робити, так багато всього, про що хотілося б розповісти.

На цей раз Регіна присвятила пост темі весільного декору. А також познайомила підписників з майстринею, яка займалася святковим оформленням урочистості.

Крім того, Тодоренко опублікувала кілька фото, на яких видно масштаб виконаної роботи. Слід віддати належне, над декоруванням весілля Тодоренко і Топалова відмінно попрацювали.

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Декор на весілля Тодоренко і Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Знайомтесь!!! Це Юля - декоратор наше весілля! Зараз буде історія. Заснована на моєму особистому досвіді", - починає свій пост Регіна.

Далі Тодоренко зізналася, що зовсім не думала про таку важливу складову урочистості, як декорування простору. Телеведучій здавалося, що сама вілла, де вони зіграли весілля, вже сама по собі може служити "декором". Проте все виявилося набагато глобальніше.

"Раніше мені здавалося, що найскладніше у підготовці до весілля – це вибрати весільну сукню, але все виявилося не так просто. Ми вже вибрали місце для церемонії, весільне плаття шилося, список гостей був складений, коли до мене підійшов чоловік і сказав: "До речі, завтра нам треба зустрітися з декоратором, подумай, як би ти хотіла прикрасити наше весілля". Що?? Нам потрібен декоратор? Мені здавалося, що сама вілла - вже прикраса, у неї був прекрасний кожен куточок, але зустрівшись на наступний день з Юлею Shakirova, я зрозуміла, що вона зробить наше свято ще красивіше! Юля якось дуже тонко відчула мене і те, що я хочу. І ми повністю і беззастережно повірили! Вона продумала кожну дрібницю, починаючи від прикраси самого місця проведення церемонії, до кольору лаку на нігтях подружок нареченої. Все навколо було казково красиво! Спасибі тобі за те, що створила цю казку для нас!" – підсумувала Регіна.

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Декор на весілля Тодоренко і Топалова (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Підписники Тодоренко поспішили залишити коментарі під її новим постом:

  • "Яка краса!"
  • "Прекрасна біла казка. Весільні квіти"
  • "найкрасивіша весілля за останні час"
  • "Які ви красиві"
  • "Яка краса, я зараз переглядаю свої весільні фото))) і тут фото Регіни"
  • "Шалено красиво"
  • "Розкішна пара, стильне весілля"
  • "Як стильно все зроблено, такі красунчики"

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Скріншот коментарів: instagram.com/reginatodorenko

&quot;Не так просто&quot;: Тодоренко розповіла, як підготовка до весілля поставила її в глухий кут

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, не так давно телеведуча Леся Нікітюк показала селфі з Регіною Тодоренко, зроблені ще 3 липня на весіллі. При цьому Нікітюк вже визначилася і загадала подарунок на своє весілля, який би хотіла отримати від Тодоренко.

Також до цього Тодоренко і Топалов відверто розповіли про сімейне життя. Пара відзначила, що у них "киплять італійські пристрасті".

Більше тисячі фото: Тодоренко похвалилася великим весільним альбомом (фото) "Гаряча матуся": Регіна Тодоренко захопила розкішною фігурою в бікіні
Новини України Влад ТопаловсвадьбаРегіна Тодоренко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся