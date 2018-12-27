"Не можемо одне без одного": Бабкін розкрив секрет сімейного щастя

Фото: Сергій та Сніжана Бабині (instagram.com/babkin_official)

Музикант впевнений, що зустріч з дружиною в його житті була не випадковою

Український музикант і екс-суддя шоу "Голос країни" Сергій Бабкін, який раніше потішив шанувальників веселим новорічних трендом, розповів про стосунки з дружиною Сніжаною Бабкіної, а також секреті їх сімейної гармонії і щастя. В інтерв'ю "КП" артист зізнався, що два рази вінчався з коханою дружиною.

Співак скромнно зазначив, що не вважає їх пару прикладом для наслідування, адже вони – звичайні люди, просто публічні і тому знаходяться у всіх на виду. Зустріч зі Сніжаною Сергій вважає подарунком долі, адже подружжя ідеально підходять один одному і у них є багато спільного.

"Ми не можемо один без одного. Ми ж і зустрілися не випадково. Відмотуючи життя тому, ми розуміємо, що нас доля зводила вже давно. Ми повинні були бути разом. Ми один одному підходимо ідеально. У нас загальний світогляд, загальна мета, ми дивимося в один бік, ми думаємо про одне й те ж, у нас однакові точки зору, ми довіряємо один одному і любимо один одного безмірно. Ми - єдине ціле. Ми не можемо розділяти один одного. Ми весь час говоримо "ми", - зізнався музикант.

Фото: Сергій та Сніжана Бабкіни (instagram.com/babkin_official)

Також він зазначив, що зі своєю законною дружиною вінчався в церкві 2 рази, причому перший – ще до офіційної розпису. Саме тому Бабкіни носять дві обручки.

"Ми повінчалися 11 років тому 11 травня. І через 10 років я звернувся до нашого батюшки, який нас вінчав, і попросив повінчати ще раз, щоб закріпити наш союз. Ми повінчалися ще раз і подарували один одному по колечку. Пройде ще 10 років - ще по одному подаруємо", - запевнив артист.

Раніше Сергій та Сніжана Бабкіни знялися в романтичній спільної фотосесії, створеної в рамках спецпроекту журналу ELLE "Дивитися в одному напрямку".

Нагадаємо, що Сергій Бабкін розповів про улюблених домашніх вихованців, а також про роботу над українською стрічкою з кумедною назвою "11 дітей з Моршина", саундтрек якої він написав.

Відео: РБК-Україна