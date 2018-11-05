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Названа дата повернення артистів "Дизель шоу" на сцену

Lite » Зірки 05.11.2018 - 16:29
Фото: Дизель шоу (facebook.com/dizelshow)
Фото: Дизель шоу (facebook.com/dizelshow)

Зараз артисти гумористичного проекту проходять реабілітацію після страшного ДТП. Виступи тимчасово скасували

Нещодавно стала відома інформація про те, коли актори гумористичного проекту "Дизель шоу", постраждалі в трагічної аварії 20 жовтня, відновлять свої виступи. Перші виступи заплановані на січень 2019-го року. Про це повідомляє lemonade.style з посиланням на інформацію від артистів творчого колективу.

За наявними даними, Яна Глущенко разом з Єгором Кругловим проходять реабілітацію в домашніх умовах після ДТП. Інші актори "Дизель шоу" також відновлюються після попадання в аварію.

Раніше всі концерти колективу, заплановані на найближчий час, скасували. Тим не менш, в студії запевняють, що придбані квитки будуть дійсні, і глядачі все ж зможуть потрапити на виступ улюблених акторів. Перший виступ "Дизель Шоу" після вимушеної перерви заплановано на 31 січня 2019 року.

Нагадаємо, Євген Гашенко і Олександр Бережок самостійно пересуваються, але ходять в гіпсі. Потроху одужує, але також все ще ходить у гіпсі Максим Неліпа.

Відео: РБК-Україна

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